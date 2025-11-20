Touareg Group Technologies Co. Diluncurkan dengan Modal USD 1 Miliar untuk Mendukung TrustglobeX -- Era Baru untuk Bursa Kripto Global

TrustglobeX menjadi pilar utama dalam ekspansi Touareg Group ke sektor keuangan digital. Dirancang untuk segmen investor institusi dan ritel, platform ini menggabungkan arsitektur likuiditas unggulan, transaksi yang sangat cepat, dan layanan perdagangan multi-chain. Sistem hybrid wallet TrustglobeX menawarkan akses instan dengan sistem keamanan tingkat tinggi, sedangkan sarana analisis mutakhir dan mesin eksekusi order cerdas menjadi daya saing bagi trader di pasar yang bergerak cepat.

Menurut Chris Martin, Head, Financial and Strategic Investor Group, Touareg Group, TrustglobeX merupakan "mesin finansial dalam sistem ekonomi digital yang baru". Dia juga menekankan bahwa platform ini didukung kekuatan modal dan komitmen jangka panjang, bukan spekulasi.

"Investasi USD 1 miliar ini bukan bersifat simbolis — namun, membuktikan tekad kami untuk membangun bursa kripto kelas dunia yang mampu bersaing dengan para pemimpin global selama puluhan tahun ke depan," kata Martin. "Touareg Group merambah industri ini dengan optimisme, kedisiplinan, dan visi untuk membangun masa depan keuangan digital."

Dengan modal miliaran dolar, Touareg Group Technologies Co. membuat standar baru dari sisi kekuatan finansial dan kredibilitas di sektor kripto. Touareg Group Technologies Co. ingin memperluas jangkauan TrustglobeX ke Asia, Timur Tengah, dan Eropa melalui pusat-pusat regional yang menghubungkan likuiditas, mendorong inovasi, dan melayani jutaan pengguna di seluruh dunia. Kalangan analis telah menjuluki TrustglobeX sebagai salah satu peluncuran bursa kripto global yang paling dinantikan pada 2025 — sebuah platform yang dibangun bukan hanya untuk trader masa kini, melainkan juga pelopor aset digital generasi baru.

Dari kekuatan finansial hingga visi besar, TrustglobeX mencerminkan filosofi Touareg Group: "Kepercayaan yang Melampaui Batas-Batas Wilayah", serta menjadi terobosan menuju dunia keuangan yang lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih terhubung.

SOURCE Touareg Global