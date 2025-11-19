Touareg Group Technologies Co. Lancement avec un capital de 1 milliard de dollars pour alimenter TrustglobeX, une nouvelle ère pour les échanges mondiaux de crypto-monnaies

NEW YORK, 20 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le groupe Touareg, géant mondial de l'investissement et de la fintech , a annoncé le lancement officiel de Touareg Group Technologies Co. dotée d'un capital entièrement versé de 1 milliard de dollars. Au cœur de cette étape, TrustglobeX, la bourse de crypto-monnaies phare du groupe, est prête à redéfinir l'industrie mondiale des actifs numériques à l'aide d'une liquidité inégalée, d'une infrastructure de pointe et d'une vision internationale ambitieuse.

TrustglobeX is forging the next era of digital exchange, driven by the TGLX token as its ecosystem engine.

TrustglobeX représente la pierre angulaire de l'expansion du groupe Touareg dans le domaine de la finance numérique. Conçue pour les marchés institutionnels et de détail, cette bourse associe une architecture à forte liquidité à des vitesses de transaction fulgurantes et à un environnement de trading multi-chaînes. Son système de portefeuille hybride offre une accessibilité instantanée et une sécurité de premier ordre, tandis que ses analyses avancées et son moteur intelligent d'exécution des ordres donnent aux traders un avantage décisif sur des marchés en évolution rapide.

Chris Martin, responsable du groupe des investisseurs financiers et stratégiques chez Touareg Group, a décrit TrustglobeX comme étant « le moteur financier d'une nouvelle économie numérique », soulignant que la plateforme est soutenue par une force de capital tangible et un engagement à long terme plutôt que par la spéculation.

« Cet investissement d'un milliard de dollars n'est pas symbolique : il représente notre détermination absolue à construire une bourse de crypto-monnaies sérieuse et de classe mondiale, capable de se positionner parmi les leaders mondiaux pour les décennies à venir », a déclaré M. Martin. « Le groupe Touareg entre dans cette arène avec conviction, discipline et une vision ayant pour but de façonner l'avenir de la finance numérique ».

Avec sa fondation d'un milliard de dollars, Touareg Group Technologies Co. établit une nouvelle référence en matière de solidité financière et de crédibilité dans le secteur des cryptomonnaies. L'entreprise prévoit d'étendre TrustglobeX à l'Asie, au Moyen-Orient et à l'Europe par le biais de plateformes régionales qui facilitent la circulation de la liquidité, encouragent l'innovation et servent des millions d'utilisateurs dans le monde entier. Les analystes considèrent déjà TrustglobeX comme l'un des lancements mondiaux les plus attendus de 2025. Il s'agit d'une plateforme conçue non seulement pour les négociants d'aujourd'hui, mais aussi pour la prochaine génération de pionniers des actifs numériques.

De sa puissance financière à sa vision inébranlable, TrustglobeX incarne la philosophie du groupe Touareg « Confiance sans frontières », signalant une étape audacieuse vers un monde financier plus intelligent, plus rapide et plus connecté.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2826356/image.jpg