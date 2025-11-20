Touareg Group Technologies Co. lanceert met USD 1 miljard kapitaal om TrustglobeX van energie te voorzien - Een nieuw tijdperk voor wereldwijde crypto-uitwisseling

NEW YORK, 20 november 2025 /PRNewswire/ -- De wereldwijde investerings- en fintech-krachtpatser Touareg Group heeft de officiële lancering aangekondigd van Touareg Group Technologies Co, met een gestort kapitaalfonds van USD 1 miljard. De kern van deze mijlpaal is TrustglobeX, de vlaggenschip cryptobeurs van de Group die de wereldwijde digitale activa-industrie gaat herdefiniëren door middel van ongeëvenaarde liquiditeit, geavanceerde infrastructuur en een gedurfde internationale visie.

TrustglobeX is forging the next era of digital exchange, driven by the TGLX token as its ecosystem engine.

TrustglobeX vormt de hoeksteen van de uitbreiding van de Touareg Group op het gebied van digitale financiering. De beurs is ontworpen voor zowel institutionele als particuliere markten en combineert een architectuur voor diepe liquiditeit met bliksemsnelle transactiesnelheden en een handelsomgeving met meerdere ketens. Het hybride walletsysteem biedt onmiddellijke toegang naast eersteklas beveiliging, terwijl de geavanceerde analyses en intelligente orderuitvoeringsengine handelaren een beslissende voorsprong geven in snelbewegende markten.

Chris Martin, Head of Financial and Strategic Investor Group bij Touareg Group, beschrijft TrustglobeX als "de financiële motor van een nieuwe digitale economie". Hij benadrukt dat het platform wordt ondersteund door tastbaar kapitaal en langetermijnengagement in plaats van speculatie.

"Deze investering van USD 1 miljard is niet symbolisch - het vertegenwoordigt onze absolute vastberadenheid om een serieuze cryptobeurs van wereldklasse te bouwen die de komende decennia tot de wereldtop kan behoren," zegt Martin. "Touareg Group betreedt deze arena met overtuiging, discipline en een visie om de toekomst van digitale financiën vorm te geven."

Met zijn miljardenstichting zet Touareg Group Technologies Co. een nieuwe standaard voor financiële kracht en geloofwaardigheid in de cryptosector. Het bedrijf is van plan TrustglobeX uit te breiden naar Azië, het Midden-Oosten en Europa via regionale hubs die liquiditeit verbinden, innovatie stimuleren en miljoenen gebruikers wereldwijd bedienen. Analisten zien TrustglobeX nu al als een van de meest verwachte wereldwijde lanceringen van 2025 - een platform dat niet alleen is gebouwd voor de handelaren van vandaag, maar ook voor de volgende generatie pioniers op het gebied van digitale activa.

TrustglobeX belichaamt met zijn financiële kracht en onwankelbare visie de filosofie van Touareg Group, namelijk "Trust Without Borders"(vertrouwen zonder grenzen), en zet daarmee een gedurfde stap naar een slimmere, snellere en meer verbonden financiële wereld.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2826356/image.jpg