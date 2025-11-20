Touareg Group Technologies Co.以十億美元註冊資本啟航 助力TrustglobeX開啟全球加密貨幣交易所新紀元

20 11月, 2025, 15:25 CST

紐約 2025年11月20日 /美通社/ -- 全球投資與金融科技領軍企業Touareg Group今日宣佈，Touareg Group Technologies Co.正式成立，註冊資本達十億美元之巨。這一里程碑事件的核心是該集團旗下的旗艦加密貨幣交易所TrustglobeX，其將憑藉卓越的流動性、尖端基礎設施和宏大的國際視野，重新定義全球數字資產行業。

TrustglobeX是Touareg Group開拓數字金融前沿領域的基石。該交易所面向機構和零售市場，融合了深度流動性架構、閃電般迅捷的交易速度以及多鏈交易環境。其混合錢包系統在提供即時訪問性的同時，確保了頂級安全防護；而先進的分析工具和智能訂單執行引擎，則讓交易者在瞬息萬變的市場中佔據決定性優勢。

TrustglobeX is forging the next era of digital exchange, driven by the TGLX token as its ecosystem engine.
Touareg Group金融與戰略投資者團隊負責人Chris Martin將TrustglobeX譽為「新數字經濟的金融引擎」，並強調該平臺依託的是切實的資本實力和長期承諾，而非投機行為。

Martin表示：「這十億美元的投資絕非象徵性的，它彰顯了我們打造一家嚴肅認真、世界一流的加密貨幣交易所的絕對決心，這家交易所將在未來數十年內躋身全球領導者行列。Touareg Group滿懷信心、嚴守紀律，懷揣塑造數字金融未來的願景進軍這一領域。」

憑藉十億美元的雄厚基礎，Touareg Group Technologies Co.為加密貨幣行業的資金實力和信譽樹立了新標竿。該公司計劃透過區域樞紐將TrustglobeX拓展至亞洲、中東和歐洲，連接流動性、促進創新，並為全球數百萬用戶提供服務。分析人士已將TrustglobeX視為2025年最受期待的全球發佈平臺之一。該平臺不僅服務於當下的交易者，更面向下一代數字資產開拓者。

從雄厚的資金實力到堅定不移的願景，TrustglobeX體現了Touareg Group「無國界信任」的理念，標誌著向更智能、更快捷、更互聯的金融世界邁出了大膽一步。

