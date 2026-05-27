Travelport, Cognizant und Anthropic arbeiten zusammen, um Reisetechnologie für das KI-Zeitalter voranzutreiben

Travelport, Cognizant und Anthropic bauen ein KI-basiertes Reise-Ökosystem auf, um die Art und Weise zu modernisieren, wie Reisetechnologie entwickelt, getestet und gewartet wird

Gemeinsam schließen sie eine kritische Lücke im Bereich der KI-gesteuerten Reisen: die Verbindung von Systemen, die denken und planen können, mit den Plattformen, die tatsächlich Transaktionen durchführen können

TEANECK, New Jersey, 27. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Cognizant (NASDAQ: CTSH) arbeitet gemeinsam mit Travelport an einer strategischen KI-Transformation, bei der „Claude" von Anthropic zum Einsatz kommen wird, um die Art und Weise zu modernisieren, wie Travelport Software für seine Reisevertriebs- und -vermarktungsplattformen entwickelt, testet und wartet. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Bereitstellung KI-gestützter Innovationen für Fluggesellschaften, Hoteliers, Reisemanagementunternehmen und Online-Reisebüros weltweit zu beschleunigen und gleichzeitig KI-Funktionen in die Plattform von Travelport zu integrieren.

Buchungssysteme, die für eine vergangene Ära entwickelt wurden, haben mittlerweile Mühe, Schritt zu halten: Die Kosten für Reisebüros sind gestiegen, da Mitarbeiter komplexe Reiserouten zunehmend manuell zusammenstellen müssen, und es ist eine Kluft entstanden zwischen der Art und Weise, wie Reisende heute mithilfe von KI-Tools suchen, und dem, was aktuelle Plattformen interpretieren und umsetzen können. Diese Zusammenarbeit wird diese strukturellen Herausforderungen durch eine intelligente Infrastruktur angehen, die darauf ausgelegt ist, die Lücke zwischen KI-gesteuerten Reiseabsichten und einer bestätigten Buchung zu schließen.

Für Reisebüros und Reisemanagementunternehmen (TMC) wird die Plattform von Travelport einen größeren Teil der kognitiven Arbeit übernehmen, die Mitarbeiter derzeit manuell erledigen, darunter das schnellere Aufzeigen relevanter Optionen, die Automatisierung von Austauschvorgängen und Umbuchungen sowie die Einbettung von Störungsinformationen in Arbeitsabläufe. Beispielsweise könnte ein Mitarbeiter, der einen Geschäftsreisenden betreut, Routen mit statistisch geringerem Störungsrisiko vorschlagen. Kunden von Travelport geben an, dass eine Zeitersparnis von nur einer Stunde pro Mitarbeiter und Tag in einem großen TMC zu einer jährlichen Produktivitätssteigerung in Millionenhöhe führt.

Für Online-Reisebüros ist die Herausforderung struktureller Natur: Reisende nutzen zunehmend KI-Tools zur Reiseplanung, doch Transaktionssysteme können die Vielschichtigkeit ihrer Absichten nicht interpretieren. Die MCP-basierte Architektur von Travelport ermöglicht es, dialogorientierte Reisewünsche direkt in bestätigte Buchungen mit Echtzeit-Verfügbarkeit umzuwandeln und so diese Kompetenzlücke in eine echte Geschäftsmöglichkeit zu verwandeln.

„Die Reisebranche basiert auf einer der komplexesten Technologieinfrastrukturen der Welt, und die Unternehmen, die sie voranbringen werden, sind diejenigen, die jetzt in den Aufbau dieser Infrastruktur investieren", sagte Ravi Kumar S, CEO von Cognizant. „Bei dieser Zusammenarbeit geht es darum, Travelport die Werkzeuge an die Hand zu geben, um schneller voranzukommen und in großem Maßstab höhere Qualität zu liefern, um den Herausforderungen einer sich wandelnden Reisevertriebslandschaft gerecht zu werden. Genau dafür ist das AI-Builder-Modell konzipiert."

„KI ist keine Zukunftsvision, sie findet jetzt statt, und die Unternehmen, die am schnellsten und intelligentesten handeln, werden die nächste Ära der Reisetechnologie prägen", sagte John Mangelaars, CEO von Travelport. „Die Zusammenarbeit mit Cognizant und Anthropic verschafft uns eine echte KI-Superkraft. Anthropic bringt die leistungsfähigsten KI-Modelle und -Tools mit; Cognizant steuert das technische Know-how und die Entwicklungskapazitäten bei, um diese in großem Maßstab einzusetzen; und Travelport bringt die Reiseinfrastruktur und das Partnernetzwerk mit, das all dies mit der realen Welt des Vertriebs und der Buchungen verbindet.

„Anthropic hat außerdem MCP entwickelt, das Protokoll, mit dem KI-Agenten direkt mit externen Systemen und Daten interagieren können", fügte Mangelaars hinzu. „Die Entscheidung für das Unternehmen, das dieses Protokoll erfunden hat, fiel uns leicht. Ebenso wichtig ist deren Ansatz in Bezug auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Kontrollierbarkeit: Reisen ist ein Umfeld, das ein hohes Maß an Vertrauen erfordert, in dem Daten sensibel sind und die Folgen von Fehlern real sind."

Dies ist kein begrenzter Pilotversuch. Das Ziel ist es, gemeinsam mit Cognizant und Anthropic die Art und Weise zu transformieren, wie Travelport in großem Maßstab entwickelt. Der anfängliche Schwerpunkt liegt auf Travelport Trip Services, der Plattform, die Buchungen, Umbuchungen, Rückerstattungen und den Kundenservice abwickelt, mit der MCP-basierten Schnittstellenschicht darüber. Die Arbeit basiert auf der Cloud-nativen Plattform von Travelport, wobei eine große Veröffentlichung kurz bevorsteht. Die ersten kundenorientierten Funktionen werden voraussichtlich noch in diesem Jahr auf den Markt kommen.

„Was Travelport gemeinsam mit Cognizant erreichen will, spiegelt wider, wie Modernisierung in einer komplexen Branche aussehen kann. Das Schlussfolgern über große, komplexe Codebasen hinweg ist das, was Claude am besten kann – und genau das verlangt die Reiseinfrastruktur. Wir sind stolz darauf, Cognizant als vertrauenswürdiger Partner dabei zu unterstützen, Claude in mehr Unternehmen einzuführen", sagte Rich O'Connell, Head of Alliances bei Anthropic.

Cognizant integriert Claude in seine Engineering-Plattformen und Bereitstellungsprozesse, darunter Neuro-san, die Open-Source-Bibliothek hinter Cognizants Neuro® KI-Multi-Agent-Beschleuniger. Claude wird die KI-gestützte Code-Entwicklung, die Erstellung von Tests und die Überprüfung von Pull-Requests vorantreiben. Sein großes Kontextfenster analysiert die Codebasen von Travelport und deckt eingebettete Geschäftslogik in großem Maßstab auf – eines der technisch anspruchsvollsten Elemente der Unternehmensmodernisierung. Zusammen sollen diese Fähigkeiten die Software-Lieferzykluszeiten von Travelport deutlich verkürzen.

Die Zusammenarbeit mit Travelport spiegelt die AI-Builder-Strategie von Cognizant wider: die Einbringung von Branchenkontext, durchgängiger Systemintegration und täglicher operativer Verantwortlichkeit, um Unternehmen dabei zu unterstützen, den Schritt von KI-Experimenten zur Produktion in großem Maßstab zu vollziehen. Anthropic ist ein zentraler Partner innerhalb des globalen KI-Ökosystems von Cognizant, und diese Zusammenarbeit erweitert die strategische Partnerschaft zwischen Cognizant und Anthropic, die im November 2025 bekannt gegeben wurde.

Informationen zu Cognizant

Cognizant (Nasdaq: CTSH) ist ein AI Builder und Anbieter von Technologiedienstleistungen, der die Lücke zwischen KI-Investitionen und Unternehmenswert schließt, indem er Full-Stack-KI-Lösungen für unsere Kunden entwickelt. Unsere fundierte Branchen-, Prozess- und Engineering-Expertise ermöglicht es uns, den einzigartigen Kontext eines Unternehmens in Technologiesysteme zu integrieren, die das menschliche Potenzial verstärken, greifbare Ergebnisse erzielen und globale Unternehmen in einer sich schnell verändernden Welt an der Spitze halten. Weitere Informationen finden Sie unter www.cognizant.ai oder @cognizant.

Informationen zu Travelport

Travelport ist der Anbieter intelligenter Reiseinfrastruktur, der Buchungen für Hunderttausende von Reiseanbietern weltweit ermöglicht. Platz 1 unter 160 Anbietern von Reisebuchungssoftware (G2-Umfrage, Dezember 2025). Travelport hat seinen Hauptsitz in London, Großbritannien, und ist in mehr als 165 Ländern tätig. Weitere Informationen finden Sie unter www.travelport.com.

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