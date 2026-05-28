Travelport, Cognizant et Anthropic collaborent pour développer la technologie du voyage à l'ère de l'IA

Travelport, Cognizant et Anthropic mettent en place un écosystème de voyage basé sur l'IA afin de moderniser la façon dont la technologie de voyage est construite, testée et maintenue

Ensemble, ils comblent le fossé critique dans le domaine des voyages pilotés par l'IA : connecter des systèmes capables de raisonner et de planifier avec des plateformes sur lesquelles il est réellement possible d'effectuer des transactions

TEANECK, New Jersey, 28 mai 2026 /PRNewswire/ -- Cognizant (NASDAQ : CTSH) travaille avec Travelport sur une transformation stratégique de l'IA qui déploiera Claude d'Anthropic pour moderniser la façon dont Travelport conçoit, teste et maintient les logiciels à travers ses plateformes de distribution et de vente au détail de voyages. Cette collaboration vise à accélérer la mise en œuvre d'innovations basées sur l'IA pour les compagnies aériennes, les hôteliers, les sociétés de gestion des voyages et agences de voyages en ligne du monde entier, tout en intégrant des fonctions d'IA dans la plateforme de Travelport.

Les systèmes de réservation conçus pour une autre époque ont du mal à suivre : les coûts des agences ont augmenté car les agents humains doivent de plus en plus souvent élaborer manuellement des itinéraires complexes, et un fossé s'est creusé entre la manière dont les voyageurs effectuent leurs recherches à l'aide d'outils d'IA et ce que les plateformes actuelles peuvent interpréter et réaliser. Cette collaboration permettra de relever ces défis structurels grâce à une infrastructure intelligente conçue pour combler le fossé entre l'intention de voyage générée par l'IA et une réservation confirmée.

Pour les agences de voyage et les sociétés de gestion de voyages (TMC), la plateforme de Travelport absorbera une plus grande partie du travail cognitif actuellement effectué manuellement par les agents, notamment en faisant apparaître plus rapidement les options pertinentes, en automatisant les échanges et les nouvelles réservations, et en intégrant l'intelligence des perturbations dans les flux de travail. Par exemple, un agent gérant un voyageur d'affaires pourrait proposer des itinéraires présentant un risque de perturbation statistiquement plus faible. Les clients de Travelport indiquent que le fait de gagner ne serait-ce qu'une heure par agent et par jour au sein d'une grande TMC se traduit par des millions de dollars d'amélioration de la productivité annuelle.

Pour les agences de voyage en ligne, le défi est structurel : les voyageurs ont de plus en plus recours à des outils d'IA pour planifier leurs déplacements, mais les systèmes transactionnels ne peuvent pas interpréter la richesse de leurs intentions. L'architecture de Travelport, basée sur MCP, permettra aux demandes conversationnelles des voyageurs de se traduire directement en réservations confirmées avec des disponibilités en temps réel, convertissant ainsi cette lacune en une véritable opportunité commerciale.

« Le secteur du voyage repose sur l'une des infrastructures technologiques les plus complexes au monde, et les entreprises qui la feront progresser sont celles qui investissent dès maintenant dans la construction de cette infrastructure », déclare Ravi Kumar S, PDG de Cognizant. « Cette collaboration vise à donner à Travelport les outils nécessaires pour aller plus vite et fournir une meilleure qualité à grande échelle afin de relever le défi d'un paysage de la distribution de voyages en pleine évolution. C'est ce que le modèle AI Builder est conçu pour faire. »

« L'IA n'est pas une question d'avenir, c'est une réalité d'aujourd'hui, et les entreprises qui évoluent le plus rapidement et le plus intelligemment définiront la prochaine ère de la technologie du voyage », avance John Mangelaars, PDG de Travelport. « En collaborant avec Cognizant et Anthropic, nous disposons d'une véritable superpuissance en matière d'IA. Anthropic apporte les modèles et les outils d'IA les plus performants, Cognizant ajoute des talents d'ingénierie et des capacités de développement pour les déployer à grande échelle, et Travelport apporte l'infrastructure de voyage et le réseau de partenaires qui relie le tout au monde réel de la distribution et des réservations.

« Anthropic a également développé MCP, le protocole qui permet aux agents d'intelligence artificielle d'interagir directement avec des systèmes et des données externes », ajoute M. Mangelaars. « Choisir l'organisation qui a inventé ce protocole fut une décision facile à prendre. Leur approche de la sécurité, de la fiabilité et de la contrôlabilité est tout aussi importante : le voyage est un environnement de haute confiance où les données sont sensibles et où les conséquences des erreurs sont réelles. »

Il ne s'agit pas d'un projet pilote limité. L'ambition est de travailler avec Cognizant et Anthropic afin de transformer la manière dont Travelport construit à grande échelle. Dans un premier temps, l'accent est mis sur Travelport Trip Services, la plateforme qui gère les réservations, les échanges, les remboursements et les services, avec la couche d'interface basée sur MCP au-dessus. Le travail est réalisé sur la plateforme native du cloud de Travelport, alors qu'une mise à jour majeure est imminente. Les premières fonctionnalités destinées aux clients devraient être commercialisées cette année.

« Ce que Travelport vise à faire avec Cognizant reflète ce à quoi la modernisation peut ressembler dans un secteur complexe. C'est en raisonnant sur des bases de code vastes et complexes que Claude est le plus performant, et c'est exactement ce que les infrastructures de voyage exigent. Nous sommes fiers de soutenir Cognizant en tant que partenaire de confiance pour proposer Claude à davantage d'entreprises », déclare Rich O'Connell, responsable des alliances chez Anthropic.

Cognizant intègre Claude dans ses plateformes d'ingénierie et ses processus de livraison, notamment Neuro-san, la bibliothèque open-source derrière l'accélérateur d'IA multi-agents Neuro® de Cognizant. Claude permettra le développement de code assisté par l'IA, la création de tests et l'examen des demandes d'autorisation. Sa grande fenêtre contextuelle permet d'analyser les bases de code de Travelport et de mettre en évidence la logique commerciale intégrée à grande échelle, l'un des éléments les plus exigeants sur le plan technique de la modernisation de l'entreprise. Ensemble, ces capacités devraient permettre de réduire de manière significative les délais de livraison des logiciels de Travelport.

La collaboration avec Travelport reflète la stratégie d'AI Builder de Cognizant : apporter un contexte industriel, une intégration des systèmes de bout en bout et une responsabilité opérationnelle quotidienne afin d'aider les entreprises à passer de l'expérimentation de l'IA à la production à grande échelle. Anthropic est un partenaire nodal au sein de l'écosystème mondial d'IA de Cognizant, et ce travail prolonge le partenariat stratégique entre Cognizant et Anthropic annoncé en novembre 2025.

À propos de Cognizant

Cognizant (Nasdaq : CTSH) est un développeur en IA et un fournisseur de services technologiques qui comble le fossé entre l'investissement en IA et la valeur d'entreprise en mettant au point des solutions d'IA complètes pour nos clients. Notre expertise approfondie du secteur, des procédés et de l'ingénierie nous permet d'intégrer le contexte unique d'une organisation à des systèmes technologiques qui exploitent pleinement le potentiel humain, produit des résultats concrets et maintiennent les entreprises internationales au premier plan dans un monde en constante évolution. Pour en savoir plus, consultez le site www.cognizant.ai ou @cognizant.

À propos de Travelport

Travelport est le fournisseur d'infrastructure de voyage intelligente qui permet d'effectuer des réservations pour des centaines de milliers de fournisseurs de voyages dans le monde entier. Il est classé premier parmi 160 fournisseurs de logiciels de voyage (G2 Survey décembre 2025). Travelport, dont le siège est à Londres (Royaume-Uni), est présent dans plus de 165 pays. Pour plus d'informations, consultez le site www.travelport.com.

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