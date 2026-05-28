Travelport, Cognizant y Anthropic colaboran para impulsar la tecnología de viajes para la era de la IA

Travelport, Cognizant y Anthropic están desarrollando un ecosistema de viajes con IA para modernizar la forma en la que se crea, prueba y mantiene la tecnología de viajes

De manera conjunta, están resolviendo importantes deficiencias en los viajes potenciados por IA: conectar sistemas capaces de razonar y planificar con plataformas que realmente puedan realizar transacciones

TEANECK, Nueva Jersey, 28 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Cognizant (NASDAQ: CTSH) está trabajando con Travelport en una transformación estratégica con IA que utilizará el modelo Claude de Anthropic para modernizar la manera en que Travelport desarrolla, prueba y mantiene el software en todas sus plataformas de venta y distribución de viajes. Esta colaboración pretende acelerar la distribución de innovaciones basadas en IA en aerolíneas, hoteles, empresas de gestión turística y agencias de viajes en línea a nivel mundial, a la vez integra funciones de IA en la plataforma de Travelport.

Los sistemas de reservaciones que funcionaban bien en el pasado ahora tienen dificultades para mantener el ritmo: los costos de las agencias han aumentado mientras que los agentes humanos elaboran manualmente itinerarios complejos, y se ha creado una brecha entre la manera en que los viajeros usan las herramientas de IA y lo que logran interpretar y realizar las plataformas actuales. Esta colaboración responderá a esos desafíos estructurales con una infraestructura inteligente a fin de eliminar las deficiencias entre la intención de viaje gestionada por IA y la reservación confirmada.

Para las agencias de viajes y las empresas de gestión turística (TMC, por sus siglas en inglés), la plataforma de Travelport se encargará de una mayor parte del trabajo cognitivo realizado actualmente de forma manual por los agentes, incluida la presentación más rápida de opciones relevantes, la automatización de cambios y modificaciones en las reservaciones, así como la integración de inteligencia sobre interrupciones en los flujos de trabajo. Por ejemplo, un agente responsable de gestionar opciones para un viajero de negocios podría ofrecer rutas con un riesgo de interrupciones estadísticamente menor. Los clientes de Travelport señalan que ahorrar, aunque sea una hora por agente al día en una TMC de gran tamaño, se traduce en un aumento de la productividad anual que genera millones de dólares.

Para las agencias de viajes en línea, el desafío es estructural: los viajeros utilizan cada vez más la IA para planificar sus viajes, pero los sistemas que realizan transacciones no logran interpretar los matices de sus intenciones. La arquitectura basada en el protocolo de contexto de modelo (MCP, por sus siglas en inglés) de Travelport permitirá que las solicitudes conversacionales de los viajeros se conviertan directamente en reservas confirmadas con disponibilidad en tiempo real; de esta forma, será posible convertir ese déficit de capacidad en una oportunidad comercial real.

"El sector turístico opera con una de las infraestructuras tecnológicas más complejas del mundo y las empresas que lo liderarán serán las que actualmente invierten en la manera en que esa infraestructura se construye", expresó Ravi Kumar S, director ejecutivo de Cognizant. "Esta colaboración tiene el propósito de otorgar a Travelport las herramientas necesarias para avanzar más rápido y ofrecer un servicio de mayor calidad a gran escala, de manera que pueda responder al desafío de un panorama de distribución de viajes en transformación constante. Para eso se diseñó el modelo AI Builder".

"La IA no es una consideración prospectiva; es un fenómeno que está ocurriendo en la actualidad y las empresas que avancen con mayor rapidez y de manera más inteligente son las que definirán la próxima era de la tecnología de viajes", señaló John Mangelaars, director ejecutivo de Travelport. "La colaboración con Cognizant y Anthropic nos confiere un verdadero superpoder con la IA. Anthropic ofrece los modelos y herramientas de IA más eficaces; Cognizant aporta el talento en ingeniería y las capacidades de desarrollo para implementarlos a gran escala; y Travelport proporciona la infraestructura de viajes y la red de colaboradores que conecta todo con el mundo real de la distribución y las reservaciones.

"Anthropic además desarrolló MCP, el protocolo que permite a los agentes de IA interactuar directamente con sistemas y datos externos", añadió Mangelaars. "Elegir la organización que inventó ese protocolo fue una decisión sencilla. Su enfoque en la seguridad, la fiabilidad y la capacidad de control es igualmente importante: el turismo es un ámbito de alta confianza en el que la información es confidencial y las consecuencias de los errores son reales".

Este no es un proyecto experimental de alcance limitado. La meta es trabajar con Cognizant y Anthropic para transformar la manera en la que Travelport desarrolla a gran escala. El objetivo inicial es Travelport Trip Services, la plataforma que gestiona reservaciones, cambios, devoluciones y servicios, con la capa de interfaz basada en MCP en el nivel superior. El trabajo se está desarrollando en la plataforma nativa en la nube de Travelport, con un importante lanzamiento previsto en fecha próxima. Se estima que las primeras funciones orientadas al cliente lleguen al mercado este año.

"Lo que pretende hacer Travelport con Cognizant refleja cómo puede llevarse a cabo la modernización en un sector complejo. Claude se destaca por el razonamiento en códigos base complejos y de gran envergadura, justo lo que exige la infraestructura de turismo. Nos enorgullece apoyar a Cognizant como socio de confianza para incorporar a Claude a más empresas", comentó O'Connell, director de alianzas en Anthropic.

Cognizant integra Claude en sus plataformas de ingeniería y procesos de distribución, incluida Neuro-san, la biblioteca de código abierto tras el acelerador multiagente de IA Neuro® de Cognizant. Claude fomentará el desarrollo del código asistido por IA, la creación de pruebas y la revisión de solicitudes de incorporación de cambios. Su ventana de contexto analiza los códigos base de Travelport y muestra la lógica comercial integrada a gran escala, uno de los elementos de mayor exigencia técnica en el ámbito de la modernización empresarial. En conjunto, se prevé que estas funcionalidades disminuyan considerablemente los plazos del ciclo de distribución de software de Travelport.

El trabajo con Travelport refleja la estrategia de AI Builder (desarrollador de soluciones de IA) de Cognizant: incorporar el contexto del sector, la integración total de sistemas y la responsabilidad operativa diaria para ayudar a las empresas a pasar de la experimentación con IA a la producción a gran escala. Anthropic es un socio fundamental en el ecosistema mundial de IA de Cognizant, y este trabajo amplía la colaboración estratégica entre Cognizant y Anthropic que fue anunciada en noviembre de 2025.

Acerca de Cognizant

Cognizant (Nasdaq: CTSH) es un desarrollador de soluciones de IA y proveedor de servicios tecnológicos que reduce la brecha entre la inversión en IA y el valor empresarial mediante la creación de soluciones de IA integrales para nuestros clientes. Nuestra vasta experiencia en el sector, los procesos y la ingeniería nos permite integrar el contexto único de una organización en sistemas tecnológicos que amplían el potencial humano, generan resultados tangibles y mantienen a las empresas globales a la vanguardia en un mundo en constante cambio. Conozca cómo lo hacemos en www.cognizant.ai o @cognizant.

Acerca de Travelport

Travelport es el proveedor de viajes con infraestructura inteligente que facilita las reservaciones para cientos de miles de proveedores de viajes en todo el mundo. La empresa ostenta el primer puesto entre 160 proveedores de software de viaje (encuesta de G2 de diciembre de 2025). Travelport tiene su sede central en Londres, Reino Unido, y opera en más de 165 países. Para obtener más información, visite www.travelport.com.

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FUENTE Cognizant Technology Solutions