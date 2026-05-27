Travelport, Cognizant en Anthropic werken samen om voor het AI-tijdperk de reistechnologie te versterken

Travelport, Cognizant en Anthropic bouwen een AI-reis-ecosysteem om te moderniseren hoe reistechnologie wordt gebouwd, getest en onderhouden

Samen vullen ze het cruciale hiaat in de AI-gestuurde reisbranche: ze koppelen systemen die kunnen redeneren en plannen met platforms die daadwerkelijk transacties kunnen afhandelen

TEANECK, N.J., 27 mei 2026 /PRNewswire/ -- Cognizant (NASDAQ: CTSH) werkt samen met Travelport aan een strategische AI-transformatie die Anthropic's Claude zal inzetten om de manier te moderniseren waarop Travelport software bouwt, test en onderhoudt op zijn reisretail- en distributieplatforms. De samenwerking heeft tot doel luchtvaartmaatschappijen, hoteliers, reismanagementbedrijven en online reisbureaus wereldwijd sneller van AI-innovatie te voorzien en tegelijkertijd AI-functies in het platform van Travelport te integreren.

Boekingssystemen die voor een vorig tijdperk zijn gebouwd, zijn nu moeilijk bij te houden: de kosten van reisbureaus zijn toegenomen omdat menselijke reisagenten steeds vaker complexe routes handmatig samenstellen, en er is een hiaat ontstaan tussen hoe reizigers nu zoeken met behulp van AI-tools en wat de huidige platforms kunnen interpreteren en vervullen. Deze samenwerking zal deze structurele uitdagingen aanpakken door middel van slimme infrastructuur die is ontworpen om het hiaat tussen AI-gestuurde reisintenties en een bevestigde boeking te overbruggen.

Voor reisbureaus en reismanagementbedrijven (TMC's) zal het platform van Travelport meer van het cognitieve werk overnemen dat reisagenten momenteel handmatig verrichten, zoals het sneller vinden van relevante opties, het automatiseren van communicatieen omboekingen en het integreren van informatie over verstoringen in de werkprocessen.n workflows. Een reisagent die een reis voor zakenreiziger uitstippelt, , zou bijvoorbeeld routes kunnen voorstellen met een statistisch lager risico op vertragingen. Klanten van Travelport geven aan dat het besparen van zelfs één uur per reisagent per dag over een groot TMC zich vertaalt in miljoenen dollars aan jaarlijkse productiviteitsverbetering.

Voor online reisbureaus is de uitdaging van structurele aard: reizigers gebruiken steeds vaker AI-tools om reizen te plannen, maar transactiesystemen zijn niet in staat om de complexiteit van hun intenties te interpreteren. De op MCP gebaseerde architectuur van Travelport maakt het mogelijk om gespreksaanvragen van reizigers rechtstreeks te vertalen in bevestigde boekingen met live beschikbaarheid, waardoor die capaciteitskloof wordt omgezet in een reële commerciële kans.

"De reisindustrie draait op een aantal van de meest complexe technologische infrastructuur ter wereld, en de bedrijven die het voortouw zullen nemen, zijn de bedrijven die nu investeren in hoe die infrastructuur wordt gebouwd", aldus Ravi Kumar S, CEO van Cognizant. "Deze samenwerking is bedoeld om Travelport de middelen te geven om sneller te handelen en op grote schaal een hogere kwaliteitte leveren, zodat het bedrijf de uitdaging van een veranderend landschap in de reisdistributie het hoofd kan bieden." Dat is waar het AI Builder-model voor is ontworpen."

"AI is geen toekomstige overweging, het gebeurt nu, en de bedrijven die zich het snelst en het slimst bewegen, zullen het volgende tijdperk van reistechnologie definiëren", zei John Mangelaars, CEO van Travelport. Samenwerken met Cognizant en Anthropic geeft ons een echte AI-supermacht. Anthropic brengt de meest capabele AI-modellen en -tools; Cognizant voegt engineeringtalent en ontwikkelingscapaciteit toe om ze op grote schaal in te zetten; en Travelport brengt de reisinfrastructuur en het partnernetwerk die het allemaal verbindt met de echte wereld van distributie en boekingen.

"Anthropic heeft ook MCP ontwikkeld, het protocol waarmee AI-agenten rechtstreeks kunnen communiceren met externe systemen en gegevens", voegde Mangelaars eraan toe. "Het kiezen van de organisatie die dat protocol heeft uitgevonden, was een eenvoudige beslissing. Hun benadering van veiligheid, betrouwbaarheid en controleerbaarheid is net zo belangrijk: reizen is een omgeving met veel vertrouwen waar gegevens gevoelig zijn en de gevolgen van fouten reëel zijn."

Dit is geen beperkte pilot. De ambitie is om samen te werken met Cognizant en Anthropic om te transformeren hoe Travelport op schaal bouwt. De eerste focus ligt op Travelport Trip Services, het platform dat boekingen, communicatie, terugbetalingen en service verwerkt, met de op MCP gebaseerde interfacelaag daarboven. Het werk wordt gebouwd op het cloud-native platform van Travelport, met een grote release op handen. De eerste klantgerichte mogelijkheden zullen naar verwachting dit jaar op de markt komen.

"Wat Travelport met Cognizant wil doen, weerspiegelt hoe modernisering eruit kan zien in een complexe industrie. Redeneren over grote, complexe codebases is waar Claude op zijn best is en dat is precies waar de infrastructuur in de reisbranche om vraagt. We zijn er trots op Cognizant te ondersteunen als een vertrouwde partner om Claude naar meer ondernemingen te brengen", zei Rich O'Connell, hoofd van Alliances, Anthropic.

Cognizant integreert Claude binnen zijn engineeringplatforms en leveringsprocessen, waaronder Neuro-san, de open-sourcebibliotheek achter Cognizants Neuro® AI multi-agentversneller. Claude zal AI-ondersteunde codeontwikkeling, het opstellen van tests en het beoordelen van pull-requests mogelijk maken. Het grote contextvenster analyseert de codebasen van Travelport en brengt op grote schaal de ingebouwde bedrijfslogica aan het licht, een van de technisch meest veeleisende aspecten van bedrijfsmodernisering. Samen zullen deze mogelijkheden naar verwachting de cyclustijden voor de levering van Travelport-software aanzienlijk verminderen.

De samenwerking met Travelport sluit aan bij de AI Builder-strategie van Cognizant: door gebruik te maken van branchekennis, end-to-end systeemintegratie en dagelijkse operationele verantwoordelijkheid helpen we bedrijven de overstap te maken van AI-experimenten naar grootschalige implementatie. Anthropic is een belangrijke partner binnen het wereldwijde AI-ecosysteem van Cognizant, en dit project vormt een voortzetting van het strategische partnerschap tussen Cognizant en Anthropic dat in november 2025 werd aangekondigd.

Over Cognizant:

Cognizant (Nasdaq: CTSH is een aanbieder van AI-bouwtools en technologische diensten die de kloof tussen investeringen in AI en bedrijfswaarde overbrugt door voor onze klanten complete AI-oplossingen te ontwikkelen. Dankzij onze diepgaande sector-, proces- en technische expertise zijn wij in staat om de unieke context van een organisatie te integreren in technologische systemen die het menselijk potentieel versterken, tastbare rendementen realiseren en wereldwijde ondernemingen voorop houden in een snel veranderende wereld. Kijk voor de manier waarop wij dat doen op www.cognizant.com of @cognizant.

Over Travelport

Travelport is de slimme aanbieder van infrastructuur voor de reisbranche die boekingen voor honderdduizenden reisleveranciers wereldwijd mogelijk maakt. Op de eerste plaats van 160 leveranciers van reissoftware (G2-enquête, december 2025). Travelport heeft zijn hoofdkantoor in Londen en is actief in meer dan 165 landen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.travelport.com.

Neem voor meer informatie contact op met: