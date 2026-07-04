忘れられない30年：フェア・プレイ・メナリーニ賞、テアトロ・デル・マッジョ・ムジカーレ・フィオレンティーノで輝きを放つ

この特別回の受賞者には、サッカー界のレジェンドであるDiego Milito、Emilio Butragueño、Gianfranco Zolaが名を連ねました。さらに、棒高跳びの限界を塗り替えてきたアスリートのArmand Duplantis、世界の競泳界を代表する存在であるGregorio Paltrinieri、パラリンピック・スポーツを通じて包摂と強い意志の大切さを広める並外れた取り組みが称えられたBebe Vio、強さと逆境を乗り越える力の象徴であるAchille Polonara、競歩界を牽引する人物の一人であるAntonella Palmisano、イタリア・バレーボール界の支柱であるSimone Anzani、パラリンピック・スポーツの価値を体現する実績を残したChiara Mazzel、イタリアを代表するフェンシング選手の一人であるDaniele Garozzo、そしてイタリアのスピードスケート史に歴史的な一章を刻む目覚ましい成果を挙げたDavide Ghiotto、Michele Malfatti、Andrea Giovanniniも受賞しました。また、同賞はイタリアのスポーツ・ジャーナリズム界で最も尊敬を集める人物の一人であるFabio Caressaも表彰しました。

今年の受賞者とともに同賞の30周年を祝ったのは、フェア・プレイ・メナリーニ・アンバサダー（Fair Play Menarini Ambassadors）のAntonio Rossi、Giancarlo Antognoni、Ian Thorpe、Sasha Vujačić、Giacomo Perini、Andrea Zorziで、彼らの変わらぬ支援は、同賞が過去30年間にわたり歩んできた道のりと大切にしてきた価値観を映し出しています。

この夜の司会はRachele Sangiuliano、Omar Schillaci、Michele Cagiano、Federico Buffaが務め、Skyで生中継されました。

「フェア・プレイ・メナリーニ国際賞（Fair Play Menarini International Award）の30周年を祝うことは、私たちが成し遂げてきたすべての成果を誇りを持って振り返るとともに、決意を新たにする機会でもあります」と、Fair Play Menarini Foundationの理事であるLuca Lastrucci、Valeria Speroni Cardi、Filippo Paganelliは述べています。「私たちは、敬意、誠実さ、公正さと結びついてこそ才能が真価を発揮することを示す人々の物語を、これからも伝え続けていきます。これが、私たちが次世代へ受け継いでいきたいメッセージです。」

受賞者の動向を追い、最新情報を入手するには、公式ウェブサイトwww.fairplaymenarini.comをご覧いただき、Instagram、Facebook、YouTubeの同賞公式ソーシャルメディア・チャンネルをフォローしてください。

写真1：https://mma.prnewswire.com/media/3003780/1_Duplantis__Nigi.jpg

写真2：https://mma.prnewswire.com/media/3003779/2_Zola__Speroni.jpg

写真3：https://mma.prnewswire.com/media/3003778/3_Butragueno__Lotti.jpg

写真4：https://mma.prnewswire.com/media/3003777/4_Milito.jpg

写真5：https://mma.prnewswire.com/media/3003776/5_Bebe_Vio__Paganelli.jpg

写真6：https://mma.prnewswire.com/media/3003775/6_Paltrinieri__Thorpe__Lastrucci.jpg

ロゴ：https://mma.prnewswire.com/media/2973834/6021781/Fair_Play_Menarini_International_Award_Logo.jpg

SOURCE Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite