忘れられない30年：フェア・プレイ・メナリーニ賞、テアトロ・デル・マッジョ・ムジカーレ・フィオレンティーノで輝きを放つ

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Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite

04 7月, 2026, 19:09 JST

フィレンツェ, 2026年7月4日 /PRNewswire/ -- フェアプレイメナリーニ国際賞（Fair Play Menarini International Award）は30年にわたり、最高の勝利とは敬意と誠実さの上に築かれるものであることを示してきたチャンピオンたちを称えてきました。昨夜、テアトロデルマッジョムジカーレフィオレンティーノの舞台で、同賞は国際スポーツ界を代表する著名な人物たちを称え、この重要な節目を記念する忘れられない祝賀イベントを開催しました。

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この特別回の受賞者には、サッカー界のレジェンドであるDiego MilitoEmilio ButragueñoGianfranco Zolaが名を連ねました。さらに、棒高跳びの限界を塗り替えてきたアスリートのArmand Duplantis、世界の競泳界を代表する存在であるGregorio Paltrinieri、パラリンピックスポーツを通じて包摂と強い意志の大切さを広める並外れた取り組みが称えられたBebe Vio、強さと逆境を乗り越える力の象徴であるAchille Polonara、競歩界を牽引する人物の一人であるAntonella Palmisano、イタリアバレーボール界の支柱であるSimone Anzani、パラリンピックスポーツの価値を体現する実績を残したChiara Mazzel、イタリアを代表するフェンシング選手の一人であるDaniele Garozzo、そしてイタリアのスピードスケート史に歴史的な一章を刻む目覚ましい成果を挙げたDavide GhiottoMichele MalfattiAndrea Giovanniniも受賞しました。また、同賞はイタリアのスポーツジャーナリズム界で最も尊敬を集める人物の一人であるFabio Caressaも表彰しました。

今年の受賞者とともに同賞の30周年を祝ったのは、フェアプレイメナリーニアンバサダー（Fair Play Menarini Ambassadors）のAntonio RossiGiancarlo AntognoniIan ThorpeSasha VujačićGiacomo PeriniAndrea Zorziで、彼らの変わらぬ支援は、同賞が過去30年間にわたり歩んできた道のりと大切にしてきた価値観を映し出しています。

この夜の司会はRachele SangiulianoOmar SchillaciMichele CagianoFederico Buffaが務め、Skyで生中継されました。

「フェアプレイメナリーニ国際賞（Fair Play Menarini International Award）の30周年を祝うことは、私たちが成し遂げてきたすべての成果を誇りを持って振り返るとともに、決意を新たにする機会でもあります」と、Fair Play Menarini Foundationの理事であるLuca LastrucciValeria Speroni CardiFilippo Paganelliは述べています。「私たちは、敬意、誠実さ、公正さと結びついてこそ才能が真価を発揮することを示す人々の物語を、これからも伝え続けていきます。これが、私たちが次世代へ受け継いでいきたいメッセージです。」

受賞者の動向を追い、最新情報を入手するには、公式ウェブサイトwww.fairplaymenarini.comをご覧いただき、InstagramFacebookYouTubeの同賞公式ソーシャルメディアチャンネルをフォローしてください。

写真1https://mma.prnewswire.com/media/3003780/1_Duplantis__Nigi.jpg 
写真2https://mma.prnewswire.com/media/3003779/2_Zola__Speroni.jpg 
写真3https://mma.prnewswire.com/media/3003778/3_Butragueno__Lotti.jpg 
写真4https://mma.prnewswire.com/media/3003777/4_Milito.jpg 
写真5https://mma.prnewswire.com/media/3003776/5_Bebe_Vio__Paganelli.jpg 
写真6https://mma.prnewswire.com/media/3003775/6_Paltrinieri__Thorpe__Lastrucci.jpg 
ロゴ：https://mma.prnewswire.com/media/2973834/6021781/Fair_Play_Menarini_International_Award_Logo.jpg

SOURCE Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite

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