忘れられない30年：フェア・プレイ・メナリーニ賞、テアトロ・デル・マッジョ・ムジカーレ・フィオレンティーノで輝きを放つ

フィレンツェ, 2026年7月4日 /PRNewswire/ -- フェア・プレイ・メナリーニ国際賞（Fair Play Menarini International Award）は30年にわたり、最高の勝利とは敬意と誠実さの上に築かれるものであることを示してきたチャンピオンたちを称えてきました。昨夜、テアトロ・デル・マッジョ・ムジカーレ・フィオレンティーノの舞台で、同賞は国際スポーツ界を代表する著名な人物たちを称え、この重要な節目を記念する忘れられない祝賀イベントを開催しました。
今年の受賞者とともに同賞の30周年を祝ったのは、フェア・プレイ・メナリーニ・アンバサダー（Fair Play Menarini Ambassadors）のAntonioRossi、GiancarloAntognoni、IanThorpe、SashaVujačić、GiacomoPerini、AndreaZorziで、彼らの変わらぬ支援は、同賞が過去30年間にわたり歩んできた道のりと大切にしてきた価値観を映し出しています。
「フェア・プレイ・メナリーニ国際賞（Fair Play Menarini International Award）の30周年を祝うことは、私たちが成し遂げてきたすべての成果を誇りを持って振り返るとともに、決意を新たにする機会でもあります」と、Fair Play Menarini Foundationの理事であるLucaLastrucci、ValeriaSperoniCardi、FilippoPaganelliは述べています。「私たちは、敬意、誠実さ、公正さと結びついてこそ才能が真価を発揮することを示す人々の物語を、これからも伝え続けていきます。これが、私たちが次世代へ受け継いでいきたいメッセージです。」
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