기억해야 할 30년: 페어플레이 메나리니 상, 테아트로 델 마지오 무지칼레 피오렌티노에서 빛나다

이 특별 행사의 수상자들에는 축구의 전설 디에고 밀리토, 에밀리오 부트라게뇨, 잔프란코 졸라가 포함되었다. 또한 장대높이뛰기의 한계를 재정의한 육상 선수 아르만드 두플란티스, 세계 수영계의 진정한 아이콘 그레고리오 팔트리니에리, 패럴림픽 스포츠를 통해 그녀의 포용성과 결단력을 증진하는 데 탁월한 헌신을 보여주어 수상의 영예를 안은 베베 비오, 힘과 회복탄력성의 상징 아킬레 폴로나라, 최고의 경보 선수 중 한 명인 안토넬라 팔미사노, 이탈리아 배구의 기둥 시모네 안자니, 패럴림픽 스포츠 가치의 구현을 이룩한 키아라 마젤, 이탈리아 최고의 펜싱 선수 중 한 명인 다니엘레 가로조, 그리고 이탈리아 스피드스케이팅에 역사적인 한 장을 장식한 놀라운 성과를 거둔 다비데 기오토, 미켈레 말파티, 안드레아 지오반니니가 수상했다. 이번 상은 이탈리아 스포츠 저널리즘에서 가장 존경받는 인사 중 한 명인 파비오 카레사에게도 주어졌다.

올해 수상자들과 함께 이 상의 30주년을 축하하기 위해 페어플레이 메나리니 홍보대사인 안토니오 로시, 지안카를로 안토뇨니, 이언 소프, 사샤 부야치치, 지아코모 페리니, 안드레아 조르지가 참석했으며, 이들의 지속적인 지지는 이 상이 지난 30 년 동안 지켜온 여정과 가치를 반영한다.

이날 저녁 행사는 라켈레 산줄리아노, 오마르 스킬라치, 미켈레 카지아노, 페데리코 부파가 진행했으며, 스카이(Sky)를 통해 생중계되었다.

페어플레이 메나리니 재단 이사회 멤버들인 루카 라스트루치, 발레리아 스페로니 카르디, 필리포 파가넬리는 "페어플레이 메나리니 국제상 30주년 기념 행사는 우리가 성취한 모든 것들을 자랑스럽게 돌아보는 동시에 우리의 다짐을 새롭게 하는 기회"라며 "우리의 다짐은 재능이 존중, 정직, 공정성과 결합될 때 가장 진정한 의미를 찾는다는 것을 보여주는 이들의 이야기를 계속해서 공유하는 것이다. 이것이 우리가 미래 세대에 계속해서 전하고 싶은 메시지"라고 말했다.

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SOURCE Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite