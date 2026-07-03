TRENTE ANS À SE SOUVENIR : LE PRIX « FAIR PLAY MENARINI » BRILLE AU TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO

Parmi les lauréats de cette édition spéciale figuraient les légendes du football Diego Milito, Emilio Butragueño, et Gianfranco Zola ; Armand Duplantis, l'athlète qui a repoussé les limites du saut à la perche ; Gregorio Paltrinieri, véritable icône de la natation mondiale ; Bebe Vio, récompensée pour son engagement exceptionnel en faveur de l'inclusion et de la détermination à travers le sport paralympique ; Achille Polonara, symbole de force et de résilience ; Antonella Palmisano, l'une des figures de proue de la marche athlétique ; Simone Anzani, pilier du volley-ball italien ; Chiara Mazzel, dont les exploits incarnent les valeurs du sport paralympique ; Daniele Garozzo, l'un des meilleurs escrimeurs italiens ; et Davide Ghiotto, Michele Malfatti, et Andrea Giovannini, dont les exploits remarquables ont marqué un chapitre historique du patinage de vitesse italien. Ce prix a également récompensé Fabio Caressa, l'une des figures les plus respectées du journalisme sportif italien.

Aux côtés des lauréats de cette année, les ambassadeurs Fair Play Menarini — , Antonio Rossi, Giancarlo Antognoni, Ian Thorpe et Sasha Vujačić — ont célébré le 30e anniversaire du prix, Giacomo Perini, et Andrea Zorzi, dont le soutien indéfectible témoigne du parcours et des valeurs défendues par le Prix au cours des trois dernières décennies.

La soirée était animée par Rachele Sangiuliano, Omar Schillaci, Michele Cagiano, et Federico Buffa, et a été diffusée en direct sur Sky.

« La célébration du 30e anniversaire du Prix international Fair Play Menarini est l'occasion de revenir avec fierté sur tout ce que nous avons accompli, tout en renouvelant notre engagement », a déclaré Luca Lastrucci, Valeria Speroni Cardi et Filippo Paganelli, membres du conseil d'administration de la Fondation Fair Play Menarini. « Notre engagement est de continuer à faire connaître les parcours de ceux qui démontrent que le talent ne prend tout son sens que lorsqu'il va de pair avec le respect, l'intégrité et l'équité. » « C'est le message que nous voulons continuer à transmettre aux générations futures. »

Pour suivre les lauréats et rester informé, rendez-vous sur les sites officiels, www.fairplaymenarini.com et, et suivez les comptes officiels du Prix sur les réseaux sociaux : Instagram, Facebook et YouTube.

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