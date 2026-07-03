TREINTA AÑOS PARA RECORDAR: EL PREMIO FAIR PLAY MENARINI BRILLA EN EL TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO

Entre los galardonados de esta edición especial se encontraban las leyendas del fútbol Diego Milito, Emilio Butragueño y Gianfranco Zola; Armand Duplantis, el atleta que ha redefinido los límites del salto con pértiga; Gregorio Paltrinieri, un verdadero icono de la natación mundial; Bebe Vio, honrada por su extraordinario compromiso con la promoción de la inclusión y la determinación a través del deporte paralímpico; Achille Polonara, un símbolo de fuerza y resistencia; Antonella Palmisano, una de las principales figuras de la marcha; Simone Anzani, un pilar del voleibol italiano; Chiara Mazzel, cuyos logros encarnan los valores del deporte paralímpico; Daniele Garozzo, uno de los mejores esgrimistas de Italia; y Davide Ghiotto, Michele Malfatti y Andrea Giovannini, cuyos notables logros han marcado un capítulo histórico en el patinaje de velocidad italiano. El premio también reconoció a Fabio Caressa, una de las voces más respetadas del periodismo deportivo italiano.

Los ganadores de este año en la celebración del 30 aniversario del Premio fueron los embajadores de Fair Play Menarini Antonio Rossi, Giancarlo Antognoni, Ian Thorpe, Sasha Vujačić, Giacomo Perini y Andrea Zorzi, cuyo apoyo continuo refleja el viaje y los valores que el Premio ha defendido en las últimas tres décadas.

La noche fue presentada por Rachele Sangiuliano, Omar Schillaci, Michele Cagiano y Federico Buffa, y fue transmitida en vivo por Sky.

"Celebrar el 30 aniversario del Premio Internacional Fair Play Menarini es una oportunidad para mirar hacia atrás con orgullo por todo lo que hemos logrado, al tiempo que renovamos nuestro compromiso", dijeron Luca Lastrucci, Valeria Speroni Cardi y Filippo Paganelli, miembros de la Junta de la Fundación Fair Play Menarini. "Nuestro compromiso es seguir compartiendo las historias de aquellos que demuestran que el talento encuentra su verdadero significado cuando se combina con respeto, integridad y equidad. Este es el mensaje que queremos seguir transmitiendo a las generaciones futuras ".

Para seguir a los ganadores del premio y mantenerse al día, visite el sitio web oficial www.fairplaymenarini.com y siga los canales de redes sociales oficiales del premio en Instagram, Facebook y YouTube.

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Foto 4: https://mma.prnewswire.com/media/3003777/4_Milito.jpg

Foto 5: https://mma.prnewswire.com/media/3003776/5_Bebe_Vio__Paganelli.jpg

Foto 6: https://mma.prnewswire.com/media/3003775/6_Paltrinieri__Thorpe__Lastrucci.jpg

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FUENTE Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite