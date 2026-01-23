TU1260MS da Guide outdoor com ApexVision: escolha dos caçadores, estabelecendo um novo padrão em imagem térmica ultra-nítida

LAS VEGAS, 23 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A clareza é essencial para todo caçador e profissional ao ar livre, especialmente quando as condições se tornam desafiadoras — pouca luz, escuridão total, longas distâncias e terrenos complexos frequentemente levam os sistemas ópticos tradicionais ao limite, tornando o reconhecimento e a identificação de alvos difíceis. Para melhor auxiliar os caçadores em cenários reais, a Guide outdoor apresenta a luneta multiespectral TU1260MS com ApexVision — estabelecendo um novo padrão de imagem ultra-nítida e precisa tanto para a caça diurna quanto noturna.

Baseado em extensivos testes de campo e no feedback de caçadores, a TU1260MS foi aprimorado em cada detalhe e já é reconhecido como um dispositivo óptico de alto desempenho para caça. Agora, impulsionada pela mais recente inovação em imagem térmica, a tecnologia ApexVision oferece fidelidade de imagem aprimorada, movimentos mais suaves e detalhes extremamente nítidos. Isso oferece aos caçadores maior confiança quando cada momento é decisivo.

Como o ApexVision melhora o desempenho real na caça

A TU1260MS combina um poderoso sistema de dois sensores: um sensor térmico de 1280×1024 com um sensor CMOS de baixa luminosidade de 1920×1080, além de oferecer alta sensibilidade com NETD ≤15mK. A clareza em nível de megapixels, tanto na visão infravermelha quanto na noturna, permite uma observação contínua do amanhecer até a meia-noite.

Com a integração do ApexVision, a clareza da imagem é ainda mais elevada. Utilizando o detector de última geração, a plataforma de processamento e algoritmos otimizados por IA, o ApexVision melhora expressivamente a reprodução de detalhes, a nitidez das bordas e a fidelidade em longas distâncias. Mesmo com o zoom de 10x, detalhes finos como os chifres dos cervos e os pelos dos javalis permanecem nítidos entre arbustos e florestas.

Precisão confiável para um disparo seguro

Além da qualidade de imagem, a TU1260MS foi projetada para oferecer precisão nos disparos. O telêmetro a laser integrado oferece medição de distância rápida e precisa de alvos em até 1500 m. Emparelhado com o aplicativo TargetIR Ballistics, a TU1260MS oferece suporte prático para caçadores experientes. Ele oferece um banco de dados completo de munições, atualizações automáticas de dados de clima e umidade, algoritmo balístico avançado e perfis de configuração personalizáveis para caçadores experientes.

Excelente adaptabilidade em diferentes terrenos

De montanhas cobertas de neve a desertos escaldantes, de florestas densas a savanas abertas, os caçadores enfrentam desafios variados ao perseguir suas presas. A capacidade de imagem térmica e de luz visível permite disparos em qualquer hora do dia, condição climática e situação. A forte adaptabilidade torna a TU1260MS um dispositivo ideal para qualquer caça, independentemente da dificuldade do terreno.

Experimente a TU1260MS com ApexVision

Descubra como o ApexVision eleva a TU1260MS a um novo padrão de desempenho térmico. Teste a clareza, a precisão e a estabilidade aprimoradas em campo e veja como a Guide outdoor continua a ultrapassar os limites da imagem térmica para a caça moderna.

Saiba mais em www.guideoutdoor.com ou entre em contato com [email protected] para oportunidades de parceria.

