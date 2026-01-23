Visor TU1260MS de Guide Outdoor con ApexVision: la elección de los cazadores y el establecimiento de una nueva referencia en la termografía ultranítida

LAS VEGAS, 23 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- La claridad es importante para todos los cazadores y profesionales en exteriores, en especial cuando las condiciones se tornan adversas, ya que la escasa iluminación, la oscuridad absoluta, las distancias largas y los terrenos complejos suelen llevar la óptica tradicional al límite, y con ello dificultar el reconocimiento y la identificación del objetivo. Para brindarles una mejor asistencia a los cazadores en situaciones del mundo real, Guide outdoor presenta el visor de espectro múltiple TU1260MS con ApexVision, que ofrece un nuevo estándar de imagen ultranítida y precisa para la caza tanto diurna como nocturna.

Fabricado a partir de amplias pruebas de campo y comentarios de cazadores, el TU1260MS ha sido perfeccionado en cada detalle y ya es reconocido como un dispositivo óptico de caza de alto rendimiento. Con la más reciente innovación en termografía, la tecnología ApexVision incorpora una fidelidad de imagen mejorada, un movimiento más fluido y detalles ultranítidos. Les brinda a los cazadores una mayor confianza cuando cada momento cuenta.

Cómo ApexVision mejora los resultados de la caza en el mundo real

El TU1260MS combina un potente sensor térmico de 1280×1024 de doble sensor con un sensor CMOS de baja luminosidad de 1920×1080, y una sensibilidad elevada de NETD≤15mK. La claridad a nivel de megapíxel tanto en la visión infrarroja como en la nocturna, permite la observación perfecta desde el amanecer hasta la medianoche.

Con la integración de ApexVision, la claridad de imagen aumenta mucho más. Con la utilización del detector, la plataforma de procesamiento y algoritmos optimizados de IA de próxima generación, ApexVision mejora de manera significativa la reproducción de los detalles, la nitidez de las siluetas y la fidelidad de largo alcance. Incluso cuando se hace un zoom en 10x, los rasgos finos como las cornamentas de los ciervos o el pelaje de los cerdos continúan viéndose de manera nítida entre arbustos y árboles.

Precisión confiable para un disparo seguro

Además de la imagen, el TU1260MS se ha diseñado para los disparos de precisión. El telémetro láser integrado ofrece una localización rápida y precisa del objetivo, con un alcance de hasta 1.500 m. Al usarse en combinación con la aplicación TargetIR Ballistics, el TU1260MS les ofrece ayuda práctica a los cazadores experimentados. Este modelo brinda a los cazadores profesionales una amplia base de datos de municiones, actualizaciones automáticas sobre el clima y la humedad, un algoritmo balístico avanzado y perfiles de configuraciones personalizables.

Excelente capacidad de adaptación en terrenos diversos

Desde las montañas nevadas hasta los desiertos abrasadores, desde los bosques densos hasta las sabanas abiertas, los cazadores se enfrentan a múltiples desafíos cuando persiguen una presa. Las imágenes térmicas y la capacidad de luz visible favorecen los disparos en cualquier clima, día y condición. La gran capacidad de adaptación del TU1260MS, lo convierte en un dispositivo ideal para cualquier situación de caza, independientemente de la dificultad del terreno.

Experimente el TU1260MS con ApexVision

Descubra cómo ApexVision realza el TU1260MS a un nuevo estándar de rendimiento térmico. Pruebe la nitidez, la precisión y la estabilidad mejoradas en el sitio, y compruebe cómo Guide outdoor continúa desafiando los límites de la termografía en la caza moderna.

Obtenga más información en www.guideoutdoor.com o comuníquese con [email protected] para conocer acerca de las oportunidades de colaboración.

