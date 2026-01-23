가이드 아웃도어, ApexVision 적용한 TU1260MS 공개… 초고선명 열화상 이미징의 새 기준 제시

라스베이거스, 2026년 1월 23일 /PRNewswire/ -- 사냥꾼과 아웃도어 전문가에게 선명도는 중요한 요소다. 특히 저조도, 칠흑 같은 어둠, 원거리, 복잡한 지형 등 까다로운 조건에서는 기존 광학 장비가 표적 인식 및 식별에서 한계를 드러낸다. 이러한 실전 상황에 대응하기 위해 가이드 아웃도어(Guide Outdoor)는 ApexVision 기술을 적용한 TU1260MS 멀티스펙트럴 스코프(TU1260MS Multi-Spectral Scope)를 선보이며, 주•야간 사냥을 위한 초고선명•고정밀 이미징의 새로운 기준을 제시했다.

광범위한 현장 테스트와 전문 사냥꾼들의 피드백을 바탕으로 완성된 TU1260MS는 이미 고성능 사냥용 광학 장비로 인정받고 있다. 여기에 최신 열화상 혁신 기술인 ApexVision이 더해져, 이미지 충실도가 향상되고 움직임은 더욱 부드러워졌으며 디테일은 레이저처럼 선명해졌다. 이를 통해 매 순간이 중요한 사냥 현장에서 사냥꾼들에게 더 큰 자신감을 부여한다.

ApexVision으로 강화된 실전 사냥 성능

TU1260MS는 1280×1024 해상도의 강력한 열화상 센서와 1920×1080 저조도 CMOS 센서를 결합한 듀얼 센서를 갖추고 있으며, NETD ≤15mK의 높은 감도를 자랑한다. 적외선과 야간 투시 기능 모두에서 메가픽셀급 선명도를 제공해, 새벽부터 한밤중까지 끊김 없는 관찰이 가능하다.

특히 ApexVision 기술의 통합으로 이미지 선명도가 한층 더 향상됐다. 차세대 탐지기와 처리 플랫폼, AI 최적화 알고리즘을 적용해 디테일 재현력, 윤곽선 선명도, 원거리 충실도를 획기적으로 개선했다. 최대 10배 확대 상태에서도 숲과 수풀 속에서 사슴의 뿔이나 멧돼지의 털 같은 미세한 특징까지 또렷하게 식별할 수 있다.

신뢰할 수 있는 정밀도, 자신감 넘치는 사격

TU1260MS는 이미징을 넘어 정밀 사격까지 고려하여 설계됐다. 내장된 레이저 거리 측정기는 최대 1500m까지 빠르고 정확하게 표적 거리를 측정한다. 여기에 TargetIR 탄도 앱을 연동하면, 방대한 탄약 데이터베이스, 자동 기상 및 습도 정보 업데이트, 고급 탄도 알고리즘, 사용자 맞춤 설정 프로파일 등 전문 사냥꾼에게 필요한 실질적인 기능을 이용할 수 있다.

다양한 지형에서 발휘되는 뛰어난 적응력

눈 덮인 산악지대부터 뜨거운 사막, 울창한 숲과 탁 트인 사바나에 이르기까지 사냥꾼들은 여러 험난한 조건의 환경과 마주한다. TU1260MS는 열화상과 가시광 기능을 탑재하여 하루 24시간, 어떠한 날씨와 환경 조건에서도 사격이 가능하다. 이러한 높은 적응성 덕분에 TU1260MS는 지형 난이도와 관계없이 모든 사냥에 이상적인 장비로 자리매김하고 있다.

TU1260MS의 ApexVision 성능 체험

ApexVision이 TU1260MS에 어떻게 한 차원 높은 열화상 성능을 제공하는지 직접 확인할 수 있다. 향상된 선명도, 정밀도, 안정성을 현장에서 테스트해 보고, 가이드 아웃도어가 현대 사냥을 위한 열화상 기술의 한계를 어떻게 확장해 가고 있는지 직접 경험할 수 있다.

자세한 내용은 www.guideoutdoor.com에서 확인할 수 있다.

제휴 문의: [email protected]

SOURCE Guide outdoor