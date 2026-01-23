ApexVision搭載のGuide Outdoor TU1260MS：ハンターが選ぶ、超クリアなサーマルイメージングの新たな基準

ラスベガス、2026年1月23日 /PRNewswire/ -- すべてのハンターやアウトドアのプロフェッショナルにとって、視認性は重要です。特に、低照度、完全な暗闇、長距離、複雑な地形といった厳しい条件の場合、従来の光学機器では限界があり、ターゲットの認識や識別が難しくなることが少なくありません。Guide Outdoorは、実世界のシナリオでハンターをより的確に支援するため、ApexVision搭載のTU1260MSマルチスペクトルスコープを発表します。これは、昼夜を問わず、超クリアで正確なイメージングを提供する新たな基準となります。

TU1260MSは、広範なフィールドテストとハンターからのフィードバックに基づき、細部まで改良され、すでに高性能な狩猟用光学機器として認知されています。最新のサーマルイメージング技術を採用したApexVisionにより、画像の忠実度が向上し、動きはより滑らかになり、細部にいたるまでシャープに描写されます。一刻を争う場面で、ハンターにより強い自信をもたらします。

ApexVisionが実世界での狩猟性能を向上させる仕組み

TU1260MSは、1280×1024のサーマルセンサーと1920×1080の低照度CMOSセンサーによる強力なデュアルセンサーを搭載し、NETD≤15mKという高感度を実現しています。赤外線と暗視の両方でメガピクセルレベルの鮮明さが、明け方から深夜までシームレスな観察を可能にします。

ApexVisionの統合により、画像の鮮明さはさらに向上しました。次世代の検出器、処理プラットフォーム、AI最適化アルゴリズムを活用することで、ApexVisionは細部の再現性、エッジの鮮明さ、長距離での忠実度を大幅に向上させます。10倍に拡大しても、鹿の角やイノシシの毛などの細かい特徴を、茂みや森の中でも鮮明に確認できます。

信頼できる精度で確実な射撃を実現

TU1260MSはイメージングだけでなく、正確な射撃のために設計されています。レーザー距離計を内蔵しており、1500mまでの正確な測距が可能です。TU1260MSは、TargetIR Ballisticsアプリと組み合わせることで、本格的なハンターのための実用的なサポートを提供します。包括的な弾薬データベース、気象・湿度データの自動更新、高度な弾道アルゴリズム、カスタマイズ可能な設定プロファイルなど、本格的なハンターのための機能を備えています。

多様な地形への優れた適応性

雪に覆われた山々から灼熱の砂漠、密林から開けたサバンナまで、ハンターは獲物を追う際にさまざまな困難に直面します。サーマルイメージングと可視光機能により、一日中、あらゆる天候・条件下での射撃が可能です。この高い適応性により、TU1260MSは地形の難易度に関係なく、あらゆる狩猟に理想的な機器となっています。

ApexVision搭載のTU1260MSを体験

ApexVisionがTU1260MSをサーマル性能の新たな基準へとどのように引き上げたかをご覧ください。現場で強化された視認性、精度、安定性をテストし、 Guide Outdoorが現代の狩猟用サーマルイメージングの限界をどれほど押し広げ続けているかをご覧ください。

詳細はwww.guideoutdoor.comをご覧いただくか、パートナーシップの機会については[email protected]までお問い合わせください。

