Guide Outdoor TU1260MS mit ApexVision: Die erste Wahl für Jäger, setzt neue Maßstäbe in der hochauflösenden Wärmebildtechnik

LAS VEGAS, 23. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Klarheit ist für jeden Jäger und Outdoor-Profi von Bedeutung, insbesondere wenn die Bedingungen anspruchsvoll werden – schlechte Lichtverhältnisse, völlige Dunkelheit, große Entfernungen und komplexes Gelände bringen herkömmliche Optiken oft an ihre Grenzen und erschweren die Erkennung und Identifizierung von Zielen. Um Jägern in realen Situationen besser zu unterstützen, stellt Guide Outdoor das Multispektralzielfernrohr TU1260MS mit ApexVision vor, das einen neuen Standard für ultraklare, präzise Bildgebung bei der Jagd bei Tag und Nacht setzt.

Auf der Grundlage umfangreicher Feldtests und Rückmeldungen von Jägern wurde das Modell TU1260MS in jedem Detail optimiert und gilt bereits als leistungsstarkes optisches Gerät für die Jagd. Die ApexVision-Technologie basiert auf der neuesten Innovation im Bereich der Wärmebildgebung und bietet eine verbesserte Bildtreue, flüssigere Bewegungen und gestochen scharfe Details. Sie gibt Jägern mehr Sicherheit, wenn jeder Moment zählt.

Wie ApexVision die Jagdleistung in der Praxis verbessert

Das TU1260MS vereint einen leistungsstarken Dual-Sensor mit einer Auflösung von 1280 × 1024 Pixeln und einem CMOS-Sensor mit einer Auflösung von 1920 × 1080 Pixeln für schlechte Lichtverhältnisse sowie einer hohen Empfindlichkeit von NETD ≤ 15 mK. Die Megapixel-Auflösung sowohl im Infrarot- als auch im Nachtsichtmodus ermöglicht eine nahtlose Beobachtung von der Morgendämmerung bis zur Mitternacht.

Durch die Integration von ApexVision wird die Bildklarheit weiter erhöht. Durch den Einsatz eines Detektors der nächsten Generation, einer Verarbeitungsplattform und KI-optimierter Algorithmen verbessert ApexVision die Detailwiedergabe, Kantenschärfe und Langstrecken-Genauigkeit erheblich. Selbst bei 10-facher Vergrößerung bleiben feine Details wie Hirschgeweihe und Schweinefell zwischen Büschen und Wäldern scharf.

Zuverlässige Präzision für sicheres Schießen

Über die Bildgebung hinaus ist das TU1260MS für präzise Schüsse ausgelegt. Der integrierte Laser-Entfernungsmesser ermöglicht eine schnelle und präzise Entfernungsmessung bis zu 1500 m. In Kombination mit der TargetIR Ballistics App bietet das TU1260MS professionellen Jägern praktische Unterstützung. Sie umfasst eine umfassende Munitionsdatenbank, automatische Wetter- und Feuchtigkeitsdaten-Updates, einen fortschrittlichen ballistischen Algorithmus und anpassbare Einstellungsprofile für professionelle Jäger.

Ausgezeichnete Anpassungsfähigkeit in unterschiedlichem Terrain

Von schneebedeckten Bergen bis hin zu sengenden Wüsten, von dichten Wäldern bis hin zu offenen Savannen – Jäger stehen bei der Jagd auf Beute vor vielfältigen Herausforderungen. Die Wärmebild- und Sichtlichtfunktion ermöglicht die Jagd zu jeder Tageszeit, bei jedem Wetter und unter allen Bedingungen. Die hohe Anpassungsfähigkeit macht das TU1260MS zu einem idealen Gerät für jede Jagd, unabhängig von der Beschaffenheit des Geländes.

Erleben Sie das TU1260MS mit ApexVision

Entdecken Sie, wie ApexVision den TU1260MS auf einen neuen Standard der thermischen Leistung hebt. Testen Sie die verbesserte Klarheit, Präzision und Stabilität vor Ort und erleben Sie, wie Guide Outdoor die Grenzen der Wärmebildtechnik für die moderne Jagd weiter verschiebt.

Erfahren Sie mehr unter www.guideoutdoor.com oder kontaktieren Sie [email protected] für Partnerschaftsmöglichkeiten.