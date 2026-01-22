- Guía Outdoor TU1260MS con ApexVision: La elección de los cazadores, que establece un nuevo referente en imágenes térmicas ultranítidas

LAS VEGAS, 22 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- La claridad es fundamental para todo cazador y profesional de actividades al aire libre, especialmente cuando las condiciones se vuelven difíciles: la poca luz, la oscuridad total, las largas distancias y los terrenos complejos suelen poner a prueba las ópticas tradicionales, lo que dificulta el reconocimiento e identificación de objetivos. Para ayudar mejor a los cazadores en situaciones reales, Guide Outdoor presenta el visor multiespectral TU1260MS con ApexVision, que ofrece un nuevo estándar de imágenes ultranítidas y precisas tanto para la caza diurna como nocturna.

Basado en exhaustivas pruebas de campo y en los comentarios de los cazadores, el TU1260MS se ha perfeccionado al detalle y ya es reconocido como un dispositivo óptico de caza de alto rendimiento. Ahora, con la última innovación en termografía, la tecnología ApexVision ofrece una fidelidad de imagen mejorada, movimientos más fluidos y detalles con una nitidez excepcional. Ofrece a los cazadores una mayor confianza cuando cada momento cuenta.

Cómo ApexVision mejora el rendimiento en la caza en situaciones reales

El TU1260MS combina un potente sensor dual: un sensor térmico de 1.280×1.024 con un sensor CMOS de baja luminosidad de 1.920×1.080 y una alta sensibilidad de NETD ≤15 mK. La claridad de megapíxeles, tanto en infrarrojos como en visión nocturna, permite una observación fluida desde el amanecer hasta la medianoche.

Con la integración de ApexVision, la claridad de imagen se eleva aún más. Utilizando un detector de última generación, una plataforma de procesamiento y algoritmos optimizados con IA, ApexVision mejora significativamente la reproducción de detalles, la nitidez de los bordes y la fidelidad a larga distancia. Incluso con un zoom de 10x, los detalles más finos, como las astas de ciervo y el pelo de jabalí, se mantienen nítidos entre arbustos y bosques.

Precisión fiable para un disparo seguro

Más allá de la imagen, el TU1260MS está diseñado para disparos de precisión. El telémetro láser integrado proporciona una medición rápida y precisa del objetivo hasta 1.500 m. Junto con la aplicación TargetIR Ballistics, el TU1260MS ofrece un práctico soporte para cazadores exigentes. Ofrece una completa base de datos de munición, actualizaciones automáticas de datos meteorológicos y de humedad, un algoritmo balístico avanzado y perfiles de configuración personalizables para cazadores expertos.

Excelente adaptabilidad a diversos terrenos

Desde montañas nevadas hasta desiertos abrasadores, desde bosques densos hasta sabanas abiertas, los cazadores se enfrentan a diversos desafíos al perseguir a sus presas. La termografía y la capacidad de luz visible permiten disparar durante todo el día, en cualquier clima y en cualquier condición. Su gran adaptabilidad convierte al TU1260MS en el dispositivo ideal para cualquier tipo de caza, independientemente de la dificultad del terreno.

Experimente el TU1260MS con ApexVision

Descubra cómo ApexVision eleva el TU1260MS a un nuevo estándar de rendimiento térmico. Pruebe la claridad, precisión y estabilidad mejoradas en el campo, y vea cómo Guide Outdoor continúa superando los límites de la termografía para la caza moderna.