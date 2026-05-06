10 anos de confiança. Focada no amanhã.

EBENE CYBERCITY, Ilhas Maurício, 5 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Ultima Markets Ltd ("UM"), autorizada e regulamentada pela Comissão de Serviços Financeiros de Maurício, celebra seu décimo aniversário sob o tema "10 anos de confiança. Focada no amanhã." Desde 2016, a UM se transformou em uma corretora líder global.

Marcos

Ultima Markets comemora aniversário de 10 anos

A UM construiu um espaço de trading de classe mundial por meio de tecnologia ultrarrápida e conformidade rigorosa, lançando o UM Terminal, o MT5 orientado por IA e o aplicativo móvel. Marcos importantes incluem a Autorização FSC Mauritius (2023), uma parceria Willis Towers Watson que oferece proteção de fundo de US$ 1 milhão, a adesão ao Pacto Global da ONU (2024) e a obtenção de mais de 50 prêmios até 2026.

Celebrando parcerias duradouras

Iniciativas exclusivas incluem:

Ultimate Trader Cup: uma competição épica de trading para provar sua vantagem.

Programa de Lealdade Ultima: Um sistema em níveis que transforma a lealdade em recompensas de longo prazo.

Programa de Parceria Ultima: Aproveite 10 anos de confiança no mercado para obter receita duradoura.

Benefícios da Inter Partnership: Eventos VIP e acesso às partidas por meio da parceria Inter.

Os cinco "'U"s

Valores fundamentais que norteiam a próxima década da UM:

User (Usuário): projetar em torno das necessidades do trader e removendo o atrito.

United (Unidos): promover o crescimento da comunidade através do aprendizado.

Upright (Íntegro): agir de forma transparente e ética.

Upward (Ascendente): buscar crescimento contínuo de produto e desempenho.

Upgrade (Aprimoração): elevar as habilidades, ferramentas e resultados do trader.

Foco no amanhã

Guiada pelos cinco "U"s, a UM continua focada no amanhã, investindo em inovação, transparência e expansão global. Aproveitando avanços recentes como Copy Trading Pro e UM Academy, seu compromisso é oferecer a maior vantagem de trading e suporte de elite no mundo todo.

Sobre a Ultima Markets

A Ultima Markets Ltd é autorizada e regulamentada pela Comissão de Serviços Financeiros de Maurício (FSC), oferecendo uma experiência de trading de CFDs segura e regulada. Como Parceira Regional Oficial do FC Internazionale Milano, a UM une a paixão pelo futebol com o conhecimento comercial. Atendendo a mais de 170 países com mais de 1.000 instrumentos, a corretora é vencedora de mais de 50 prêmios e orgulhosa apoiadora do Pacto Global da ONU, alinhando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para um crescimento responsável. Os produtos, serviços e iniciativas descritos neste comunicado de imprensa são oferecidos exclusivamente pela Ultima Markets Ltd. Esta comunicação não é direcionada nem os produtos e serviços aqui descritos estão disponíveis para residentes do Reino Unido.

A Ultima Markets (UK) Limited ("UM UK") é uma entidade jurídica distinta autorizada e regulamentada pela Financial Conduct Authority ("FCA") no Reino Unido. A UM UK garantiu sua autorização da FCA em 2025. A UM UK não é objeto deste comunicado de imprensa.

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FONTE Ultima Markets