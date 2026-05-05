울티마 마켓, 창립 10주년 기념

10년의 신뢰, 내일에 대한 집중

에벤 사이버시티, 모리셔스 2026년 5월 6일 /PRNewswire/ -- 모리셔스 금융서비스위원회(Financial Services Commission of Mauritius)의 승인과 규제를 받는 울티마 마켓(Ultima Markets Ltd, 'UM')이 '10년의 신뢰, 내일에 대한 집중(10 Years of Trust. Focused on Tomorrow)'이라는 주제로 창립 10주년을 맞았다. 2016년 이래 UM은 선도적인 글로벌 중개업체로 변모했다.

주요 성과

Ultima Markets Celebrates 10th Anniversary

UM은 초고속 기술과 엄격한 규정 준수를 통해 세계적 수준의 거래 공간을 구축했으며, UM 터미널(UM Terminal), AI 기반 MT5 및 모바일 앱을 출시했다. 주요 성과로는 모리셔스 금융서비스위원회의 승인(2023), 100만 달러 자금 보호를 제공하는 윌리스 타워스 왓슨(Willis Towers Watson) 파트너십, UN 글로벌 컴팩트(UN Global Compact) 가입(2024), 2026년까지 50개 이상의 수상 실적이 포함된다.

지속적인 파트너십 기념

독점 이니셔티브는 다음과 같다.

얼티밋 트레이더 컵(Ultimate Trader Cup): 우위를 증명하는 대규모 거래 경쟁

울티마 로열티 프로그램(Ultima Loyalty Programme): 충성도를 장기적 보상으로 전환하는 계층별 시스템

울티마 파트너십 프로그램(Ultima Partnership Programme): 10년의 시장 신뢰를 지속적인 수익으로 활용

인터 파트너십 혜택(Inter Partnership Perks): 인터 파트너십을 통한 VIP 이벤트 및 경기 접근

5개의 'U'

UM의 다음 10년을 이끄는 핵심 가치는 다음과 같다.

사용자(User): 트레이더 요구를 중심으로 설계하고 마찰 제거

연합(United): 학습을 통한 커뮤니티 성장 촉진

정직(Upright): 투명하고 윤리적으로 행동

상승(Upward): 지속적인 제품 및 성능 성장 추구

업그레이드(Upgrade): 트레이더 기술, 도구, 결과 향상

내일에 대한 집중

5개의 'U'를 지침으로 삼아, UM은 내일에 집중해 혁신, 투명성, 글로벌 확장에 투자하고 있다. 카피 트레이딩 프로(Copy Trading Pro)와 UM 아카데미(UM Academy) 같은 최근 발전을 바탕으로, 전 세계적으로 궁극적인 거래 우위와 엘리트 지원을 제공하기 위해 헌신한다.

울티마 마켓 소개

울티마 마켓은 모리셔스 금융서비스위원회의 승인과 규제를 받으며, 안전하고 규제되는 CFD 거래 경험을 제공한다. FC 인테르나치오날레 밀라노(FC Internazionale Milano)의 공식 지역 파트너로서 UM은 축구 열정과 거래 지식을 결합한다. 1000개 이상의 상품으로 170개국 이상에 서비스를 제공하는 이 브로커는 50개 이상의 상을 받았으며 책임감 있는 성장을 위한 지속가능발전목표(Sustainable Development Goals)와 일치하는 자랑스러운 UN 글로벌 컴팩트 지지자다. 본 보도자료에 설명된 제품, 서비스 및 이니셔티브는 울티마 마켓에서 독점적으로 제공한다. 이 커뮤니케이션은 영국 거주자를 대상으로 하지 않으며, 여기에 설명된 제품과 서비스는 영국 거주자에게 제공되지 않는다.

울티마 마켓(영국)('UM UK')는 영국 금융행위감독청('FCA')의 승인과 규제를 받는 별개의 법인이다. UM UK는 2025년 FCA 승인을 확보했다. UM UK는 본 보도자료의 대상이 아니다.

SOURCE Ultima Markets