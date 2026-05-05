Ultima Markets fête son 10e anniversaire

10 ans de confiance. Et l'avenir en ligne de mire.

CYBERCITÉ D'ÉBÈNE, Maurice, 6 mai 2026 /PRNewswire/ -- Ultima Markets Ltd. (« UM »), société autorisée et réglementée par la Commission des services financiers de Maurice, célèbre son 10e anniversaire sous le thème « 10 ans de confiance. Et l'avenir en ligne de mire ». Depuis 2016, UM est devenue une société de courtage de premier plan au niveau mondial.

Jalons

Ultima Markets Celebrates 10th Anniversary

En lançant le terminal UM, le MT5 basé sur l'IA et une application mobile, UM a construit un espace de négociation de classe mondiale grâce à une technologie ultrarapide et à une conformité stricte. Parmi les principaux jalons figurent l'autorisation par la Commission des services financiers de Maurice (2023), un partenariat avec Willis Towers Watson assurant une protection des fonds de 1 million de dollars, l'adhésion au Pacte mondial des Nations unies (2024) et l'obtention de plus de 50 prix en date de 2026.

Des partenariats durables à l'honneur

Voici quelques-unes des initiatives exclusives :

Coupe d'excellence des négociateurs : un formidable concours de négociation boursière pour révéler les talents.

Programme de fidélité Ultima : un système à plusieurs niveaux qui transforme la fidélité en récompenses à long terme.

Programme de partenariat Ultima : tirer parti de 10 ans de confiance dans le marché pour générer des revenus durables.

Privilèges du partenariat avec l'Inter : événements VIP et accès aux matchs grâce au partenariat avec l'Inter.

Les cinq « U »

Valeurs fondamentales de la prochaine décennie d'UM :

User (Utilisateur) : conception des outils en fonction des besoins des négociateurs, élimination des frictions.

United (Union) : favoriser le développement de la communauté par l'apprentissage.

Upright (Intégrité) : transparence et éthique au cœur de l'action.

Upward (Vers le haut) : viser une croissance continue des produits et des performances.

Upgrade (Mise à niveau) : améliorer les compétences, les outils des négociateurs et leurs résultats.

L'avenir en ligne de mire

Guidée par le principe des cinq « U », la société Ultima Markets reste tournée vers l'avenir en investissant dans l'innovation, la transparence et l'expansion mondiale. S'appuyant sur des avancées récentes comme Copy Trading Pro et UM Academy, elle s'attache à proposer une supériorité absolue en matière de négociation et un soutien d'élite dans le monde entier.

À propos d'Ultima Markets

Autorisée et réglementée par la Commission des services financiers de Maurice, la société Ultima Markets Ltd. garantit à ses clients une expérience fiable et sécurisée de la négociation de contrats sur différence. Partenaire régional officiel du FC Internazionale Milano, UM réunit passion du football et connaissance de la négociation boursière. Offrant plus de 1 000 instruments dans plus de 170 pays, la société de courtage a remporté plus de 50 prix et se félicite de soutenir le Pacte mondial des Nations unies en s'alignant sur les Objectifs de développement durable pour une croissance responsable. Les produits, services et initiatives décrits dans ce communiqué de presse sont proposés exclusivement par Ultima Markets Ltd. La présente communication ne s'adresse pas aux résidents du Royaume-Uni, et les produits et services qui y sont décrits ne leur sont pas destinés.

Ultima Markets (UK) Limited (« UM UK ») est une entité juridique distincte autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority (« FCA »), l'autorité de réglementation financière du Royaume-Uni. UM UK a obtenu l'autorisation de la FCA en 2025. Ce communiqué de presse ne concerne pas UM UK.

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