Ultima Markets、設立10周年を迎える

信頼の10年。明日への集中（10 Years of Trust.Focused on Tomorrow.）。

エベンヌ・サイバーシティ、モーリシャス、2026年5月6日 /PRNewswire/ -- Financial Services Commission of Mauritiusの認可・規制を受けるUltima Markets Ltd (UM)は、「信頼の10年。明日への集中（10 Years of Trust. Focused on Tomorrow.）。」をテーマに設立10周年を迎えます。2016年以降、UMは世界有数の証券会社へと変貌を遂げました。

マイルストーン

Ultima Markets Celebrates 10th Anniversary

UMは、超高速技術と厳格なコンプライアンスによって世界トップクラスの取引スペースを構築し、UMターミナル、AIを駆使したMT5、モバイルアプリを発表しました。主なマイルストーンには、FSCモーリシャス認証（2023年）、Willis Towers Watsonとの提携による100万ドルの資金保護、国連グローバル・コンパクトへの参加（2024年）、2026年までに50以上の賞の獲得したことなどが挙げられます。

長きにわたるパートナーシップを祝う

独占的なイニシアチブは以下の通り

Ultimate Trader Cup あなたの強みを発揮する、壮大なトレードコンテスト。

Ultima Loyalty Programme ロイヤルティを長期的な報酬に変える段階的なシステム。

Ultima Partnership Programme 10年にわたる市場の信頼を、永続的な収益につなげる。

インター・パートナーシップの特典 InterとのパートナーシップによるVIPイベントや試合へのアクセス。

UMの今後10年を導く「5つのU」

のコアバリュー

ユーザートレーダーのニーズを中心に設計し、摩擦を取り除きます。

ユナイテッド学習を通じてコミュニティの成長を促進します。

誠実さ透明性を持って、倫理的に行動します。

上向きの姿勢製品とパフォーマンスの継続的な成長を追求します。

アップグレードトレーダーのスキル、ツール、成果を高めます。

明日への集中

「5つの「U」を指針として、UMは今後も明日を見据え、イノベーション、透明性、そしてグローバル展開への投資に注力していきます。コピー・トレーディング・プロやUMアカデミーのような最近の進歩に基づき、そのコミットメントは究極のトレーディング・エッジとエリート・サポートを世界中に提供することである。 「Copy Trading Pro」や「UM Academy」といった最近の進歩を基盤とし、世界中のお客様に最高のトレーディング・エッジと最高水準のサポートを提供することを使命としています。

Ultima Marketsについて

Ultima Markets Ltdは Financial Services Commission of Mauritiusの認可・規制を受けており、セキュアかつ規制されたCFD取引を提供しています。FC Internazionale Milanoのオフィシャル・リージョナル・パートナーとして、UMはサッカーの情熱と取引の知識を融合させています。170カ国以上で1,000を超える商品を提供するブローカーは、50以上の賞を受賞し、国連グローバル・コンパクトのサポーターとして、責任ある成長のための持続可能な開発目標に取り組んでいます。本プレスリリースに記載されている商品、サービス、イニシアチブは、Ultima Markets Ltdが独占的に提供するものです。本通知は、英国在住者を対象としたものではなく、また、本通知に記載されている製品およびサービスは、英国在住者には提供されません。

Ultima Markets (UK) Limited（「UM UK」）は、Financial Conduct Authority（「FCA」）の認可および規制を受けた別の法人です。UM UKは2025年にFCA認可を取得しています。UM UKは本プレスリリースの対象ではありません。

SOURCE Ultima Markets