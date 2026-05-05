Ultima Markets celebra su décimo aniversario

10 años de confianza. Mirando hacia el futuro

EBENE CYBERCITY, Mauricio, 6 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Ultima Markets Ltd ("UM"), autorizada y regulada por la Comisión de Servicios Financieros de Mauricio, celebra su décimo aniversario bajo el lema "10 años de confianza. Mirando hacia el futuro". Desde 2016, UM se ha transformado en una correduría global líder.

Hitos

Ultima Markets Celebrates 10th Anniversary

UM creó un espacio de trading de clase mundial mediante tecnología ultrarrápida y un estricto cumplimiento normativo, lanzando la Terminal UM, la plataforma MT5 con IA y la aplicación móvil. Entre los hitos clave se incluyen la autorización de la FSC de Mauricio (2023), una alianza con Willis Towers Watson que proporciona protección de fondos por valor de 1 millón de dólares, la adhesión al Pacto Mundial de la ONU (2024) y la obtención de más de 50 premios para 2026.

Celebrando alianzas duraderas

Entre las iniciativas exclusivas se incluyen:

Copa Ultimate Trader: Una épica competición de trading para demostrar tu superioridad.

Programa de Fidelización Ultima: Un sistema escalonado que convierte la fidelidad en recompensas a largo plazo.

Programa de Colaboración Ultima: Aprovecha 10 años de confianza en el mercado para generar ingresos duraderos.

Ventajas de la Colaboración Inter: Eventos VIP y acceso a partidos a través de la colaboración interempresarial.

Las cinco "U"

Valores fundamentales que guiarán a UM en su próxima década:

Usuario: Diseñar en función de las necesidades del operador y eliminar obstáculos.

Unidos: Fomentar el crecimiento de la comunidad a través del aprendizaje.

Integridad: Actuar con transparencia y ética.

Superación: Buscar el crecimiento continuo del producto y el rendimiento.

Mejora: Potenciar las habilidades, herramientas y resultados del operador.

Mirando hacia el futuro

Guiados por las Cinco "U", UM mantiene su enfoque en el futuro, invirtiendo en innovación, transparencia y expansión global. Aprovechando avances recientes como Copy Trading Pro y UM Academy, su compromiso es brindar la máxima ventaja competitiva y soporte de élite en todo el mundo.

Acerca de Ultima Markets

Ultima Markets Ltd está autorizada y regulada por la Comisión de Servicios Financieros de Mauricio, ofreciendo una experiencia de trading de CFD segura y regulada. Como socio regional oficial del FC Internazionale Milano, UM combina la pasión por el fútbol con el conocimiento del trading. Con presencia en más de 170 países y más de 1.000 instrumentos, el bróker ha recibido más de 50 premios y se enorgullece de apoyar el Pacto Mundial de la ONU, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible para un crecimiento responsable. Los productos, servicios e iniciativas descritos en este comunicado de prensa son ofrecidos exclusivamente por Ultima Markets Ltd. Esta comunicación no está dirigida a residentes del Reino Unido, ni los productos y servicios aquí descritos están disponibles para ellos.

Ultima Markets (UK) Limited ("UM UK") es una entidad jurídica independiente autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera ("FCA") en el Reino Unido. UM UK obtuvo su autorización de la FCA en 2025. UM UK no es objeto de este comunicado de prensa.

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