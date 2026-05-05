10 años de confianza. Centrados en el futuro.

EBENE CYBERCITY, Mauricio, 5 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Ultima Markets Ltd ("UM"), autorizada y regulada por la Comisión de Servicios Financieros de Mauricio, celebra su 10.° aniversario con el tema: "10 años de confianza. Centrados en el futuro". Desde 2016, UM se ha transformado en un bróker líder a nivel mundial.

Hitos

Ultima Markets celebra su décimo aniversario

UM construyó un segmento de operaciones de primer nivel mediante una tecnología ultrarrápida y un cumplimiento estricto y lanzó Terminal UM, MT5 impulsado por IA y la aplicación móvil. Los hitos clave incluyen la autorización FSC de Mauricio (2023), una alianza con Willis Towers Watson que brinda protección de fondos de 1 millón de dólares, unirse al Pacto Mundial de la ONU (2024) y obtener más de 50 premios para 2026.

Celebrar las alianzas duraderas

Las iniciativas exclusivas son:

Ultimate Trader Cup: competición de operaciones épica para demostrar su habilidad.

Programa de lealtad de Ultima: sistema escalonado que convierte la lealtad en recompensas a largo plazo.

Programa de alianzas con Ultima: aprovechar 10 años de confianza del mercado para obtener ingresos duraderos.

Ventajas de la alianza con el Inter: eventos VIP y acceso a partidos mediante su alianza con el Inter.

Las cinco "U"

Valores fundamentales que guiarán la próxima década de UM:

User (Usuario): diseñar en función de las necesidades del operador y eliminar las complicaciones.

United (Unidad): promover el crecimiento de la comunidad mediante el aprendizaje.

Upright (Integridad): actuar con transparencia y ética.

Upward (Hacia arriba): buscar un crecimiento continuo en cuanto a productos y rendimiento.

Upgrade (Actualización): mejorar las habilidades, las herramientas y los resultados de los operadores.

Centrados en el futuro

Guiada por las cinco "U", UM sigue centrada en el futuro e invierte en innovación, transparencia y expansión a nivel mundial. Basándose en avances recientes como Copy Trading Pro (profesionales de copia de operaciones) y UM Academy, su compromiso es ofrecer la máxima ventaja comercial y soporte de élite en todo el mundo.

Acerca de Ultima Markets

Ultima Markets Ltd está autorizada y regulada por la Comisión de Servicios Financieros de Mauricio y ofrece una experiencia de operaciones con CFD segura y regulada. Como socio regional oficial del FC Internazionale Milano, UM une la pasión del fútbol con el conocimiento en operaciones. El bróker presta servicios en más de 170 países con más de 1.000 instrumentos que ganó más de 50 premios y es un orgulloso partidario del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, en línea con los objetivos de desarrollo sostenible para un crecimiento responsable. Los productos, servicios e iniciativas descritos en este comunicado de prensa son ofrecidos exclusivamente por Ultima Markets Ltd. Esta comunicación no está dirigida a residentes del Reino Unido, ni los productos y servicios descritos en este documento están disponibles para ellos.

Ultima Markets (UK) Limited ("UM UK") es una entidad legal diferente autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority ("FCA") en el Reino Unido. UM UK obtuvo su autorización de la FCA en 2025. UM UK no es el tema de este comunicado de prensa.

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FUENTE Ultima Markets