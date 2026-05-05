Ultima Markets Rai Ulang Tahun ke-10

EBENE CYBERCITY, Mauritius, 6 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Ultima Markets Ltd ("UM"), yang diberi kuasa dan dikawal selia oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan Mauritius, meraikan ulang tahun ke-10 menerusi tema "10 Years of Trust. Focused on Tomorrow." ("10 Tahun Kepercayaan. Berfokuskan Masa Depan.") Sejak 2016, UM berkembang menjadi broker global terkemuka.

Pencapaian Utama

Ultima Markets Celebrates 10th Anniversary

UM membangunkan ruang dagangan bertaraf dunia melalui teknologi ultra pantas dan pematuhan ketat, dengan melancarkan UM Terminal, MT5 pacuan AI, serta Aplikasi Mudah Alih. Pencapaian utamanya termasuk Kebenaran FSC Mauritius (2023), kerjasama dengan Willis Towers Watson yang menyediakan perlindungan dana sebanyak $1 juta, penyertaan dalam UN Global Compact (2024), serta memperoleh lebih 50 anugerah menjelang 2026.

Meraikan Perkongsian Berkekalan

Inisiatif eksklusif termasuk:

Ultimate Trader Cup: Pertandingan perdagangan epik untuk membuktikan kelebihan anda.

Ultima Loyalty Programme: Sistem berperingkat yang menukar kesetiaan kepada ganjaran jangka panjang.

Ultima Partnership Programme: Memanfaatkan 10 tahun kepercayaan pasaran untuk menjana pendapatan berkekalan.

Inter Partnership Perks: Acara VIP dan akses perlawanan melalui kerjasama dengan Inter.

Lima 'U'

Nilai teras yang membimbing dekad UM yang seterusnya:

User (Pengguna): Mereka bentuk berdasarkan keperluan pedagang dan menghapuskan halangan.

United (Bersatu): Memupuk pertumbuhan komuniti melalui pembelajaran.

Upright (Jujur): Bertindak secara telus dan beretika.

Upward (Meningkat): Mengejar pertumbuhan produk dan prestasi yang berterusan.

Upgrade (Naik Taraf): Meningkatkan kemahiran, alat dan hasil pedagang.

Berfokuskan Masa Depan

Berpandukan Lima 'U', UM tetap memberi tumpuan kepada masa depan dengan melabur dalam inovasi, ketelusan dan pengembangan global. Lanjutan daripada kemajuan terkini seperti Copy Trading Pro dan UM Academy, komitmennya adalah untuk menyediakan kelebihan dagangan terbaik serta sokongan bertaraf elit di seluruh dunia.

Latar Belakang Ultima Markets

Ultima Markets Ltd diberi kuasa dan dikawal selia oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan Mauritius, menawarkan pengalaman perdagangan CFD yang selamat dan dikawal selia. Sebagai Rakan Serantau Rasmi FC Internazionale Milano, UM menggabungkan semangat bola sepak dengan ilmu perdagangan. Menawarkan perkhidmatan di lebih 170 negara dengan lebih 1,000 instrumen, broker ini merupakan pemenang lebih 50 anugerah dan penyokong UN Global Compact yang berbangga, selaras dengan Matlamat Pembangunan Mampan bagi pertumbuhan bertanggungjawab. Produk, perkhidmatan dan inisiatif yang diterangkan dalam siaran akhbar ini ditawarkan secara eksklusif oleh Ultima Markets Ltd. Komunikasi ini tidak ditujukan kepada, dan produk serta perkhidmatan yang diterangkan tidak tersedia kepada, penduduk United Kingdom.

Ultima Markets (UK) Limited ("UM UK") ialah entiti undang-undang berlainan yang diberi kuasa dan dikawal selia oleh Financial Conduct Authority ("FCA") di United Kingdom. UM UK memperoleh kebenaran FCA pada 2025. UM UK bukan subjek siaran akhbar ini.

