Ultima Markets ฉลองครบรอบ 10 ปี

News provided byUltima Markets
06 May, 2026, 06:51 CST
10 ปีแห่งความไว้วางใจ มุ่งมั่นสู่อนาคต
เอเบน ไซเบอร์ซิตี้ มอริเชียส 5 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- บริษัท Ultima Markets Ltd ("UM") ซึ่งได้รับใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริการทางการเงินแห่งมอริเชียส (FSC) ร่วมเฉลิมฉลองการครบรอบ 10 ปีภายใต้ธีม "10 Years of Trust. Focused on Tomorrow." (10 ปีแห่งความไว้วางใจ มุ่งมั่นสู่อนาคต) โดยนับตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา UM ได้พลิกโฉมตัวเองและก้าวขึ้นมาเป็นโบรกเกอร์ชั้นนำระดับโลก
ความสำเร็จครั้งสำคัญ
UM ได้สร้างพื้นที่การเทรดระดับโลกผ่านเทคโนโลยีที่รวดเร็วเป็นพิเศษ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวด โดยได้เปิดตัว UM Terminal, แพลตฟอร์ม MT5 ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และแอปพลิเคชันบนมือถือ โดยมีความสำเร็จที่สำคัญ ได้แก่ การได้รับใบอนุญาตจาก FSC มอริเชียส (2566), การร่วมเป็นพันธมิตรกับ Willis Towers Watson เพื่อมอบความคุ้มครองกองทุนมูลค่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ, การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ UN Global Compact (2567) และคว้ารางวัลมาได้มากกว่า 50 รางวัลภายในปี 2569
ร่วมเฉลิมฉลองพันธมิตรที่ยั่งยืน
โครงการสุดพิเศษเพื่อลูกค้าและพันธมิตร ได้แก่:
- Ultimate Trader Cup: การแข่งขันเทรดครั้งยิ่งใหญ่เพื่อพิสูจน์ความสามารถของคุณ
- Ultima Loyalty Programme: ระบบสมาชิกแบบแบ่งระดับเพื่อเปลี่ยนความภักดีของคุณให้เป็นรางวัลระยะยาว
- Ultima Partnership Programme: ใช้ประโยชน์จากความไว้วางใจในตลาดตลอด 10 ปีของ UM เพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
- Inter Partnership Perks: สิทธิพิเศษในการเข้างานระดับ VIP และบัตรเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลผ่านการเป็นพันธมิตรกับสโมสรอินเตอร์ มิลาน
หลักคุณค่าทั้ง 5 ด้านของ "U"
ค่านิยมหลักที่จะนำทาง UM ในทศวรรษหน้า ได้แก่:
- User (ผู้ใช้งาน): ออกแบบทุกสิ่งตามความต้องการของนักเทรด และขจัดทุกอุปสรรคในการใช้งาน
- United (ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน): ส่งเสริมการเติบโตของชุมชนผ่านการเรียนรู้ร่วมกัน
- Upright (ความซื่อตรง): ดำเนินงานอย่างโปร่งใส และมีจริยธรรม
- Upward (การมุ่งไปข้างหน้า): มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ และประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- Upgrade (การยกระดับ): พัฒนาทักษะ เครื่องมือ และผลลัพธ์ในการเทรดของนักเทรดให้ดียิ่งขึ้น
มุ่งมั่นสู่อนาคต
UM ยังคงมุ่งมั่นสู่อนาคตภายใต้หลักคุณค่าทั้ง 5 ด้านของ "U" ผ่านการลงทุนในนวัตกรรม ความโปร่งใส และการขยายธุรกิจไปทั่วโลก เพื่อต่อยอดจากความก้าวหน้าล่าสุด เช่น Copy Trading Pro และ UM Academy โดยเรามุ่งมั่นที่จะมอบความได้เปรียบในการเทรดขั้นสูงสุด และบริการสนับสนุนระดับพรีเมียมแก่ลูกค้าทั่วโลก
เกี่ยวกับ Ultima Markets
Ultima Markets Ltd ได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริการทางการเงินแห่งมอริเชียส (FSC) โดยนำเสนอประสบการณ์การเทรด CFD ที่ปลอดภัยและอยู่ภายใต้การกำกับดูแล UM ในฐานะพันธมิตรระดับภูมิภาคอย่างเป็นทางการของสโมสร FC Internazionale Milano ได้หลอมรวมความหลงใหลในกีฬาฟุตบอลเข้ากับความรู้ด้านการเทรดได้อย่างลงตัว โบรกเกอร์แห่งนี้ให้บริการลูกค้าในกว่า 170 ประเทศ พร้อมด้วยตราสารทางการเงินมากกว่า 1,000 รายการ การันตีด้วยรางวัลมากกว่า 50 รางวัล และเป็นผู้สนับสนุน UN Global Compact อย่างภาคภูมิใจ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการเติบโตอย่างมีความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ บริการ และกิจกรรมต่างๆ ที่อธิบายไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ นำเสนอโดย Ultima Markets Ltd แต่เพียงผู้เดียว โดยข้อมูลนี้ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ผู้อยู่อาศัยในสหราชอาณาจักร และผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อธิบายไว้ในที่นี้ไม่มีให้บริการแก่ผู้อยู่อาศัยในสหราชอาณาจักรเช่นเดียวกัน
Ultima Markets (UK) Limited ("UM UK") เป็นนิติบุคคลที่แยกต่างหาก ซึ่งได้รับใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลการดำเนินงานของสถาบันการเงิน (FCA) ในสหราชอาณาจักร โดย UM UK ได้รับใบอนุญาตจาก FCA ในปี 2568 และ UM UK ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้
SOURCE Ultima Markets
Share this article