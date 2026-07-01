Verão de Xangai inaugura temporada de aventuras urbanas

XANGAI, 1 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Uma reportagem do site portuguese.shanghai.gov.cn

A Temporada Internacional de Consumo "Verão de Xangai" 2026 será realizada de julho a outubro, abrangendo o período de verão, o Festival do Meio do Outono e o feriado do Dia Nacional da China. Com o tema "Shanghai Summer, Join the Family Fun" (Verão de Xangai, Junte-se à Diversão em Família), o evento visa mostrar as diversas atrações da cidade tanto para residentes quanto para visitantes.

O programa é organizado em torno das letras da palavra S-U-M-M-E-R, com seis seções temáticas dedicadas a esportes, exploração urbana, museus, música, entretenimento e relaxamento.

S-Esportes

A seção de Esportes destacará competições de alto nível e atividades esportivas de participação em massa.

Entre os eventos de destaque, está o Rolex Shanghai Masters, um torneio ATP 1000. Como o único evento do ATP Masters 1000 na Ásia, ele trará muitos dos melhores tenistas do mundo para Xangai. O Campeonato Mundial de Motocross da FIM (MXGP) em Xangai, China, também retornará, apresentando corridas em alta velocidade de uma das principais séries internacionais de motocross.

U-Urbano

A seção de Urbano concentra-se em experiências exclusivas da cidade, que convidam os visitantes a descobrir Xangai sob diferentes ângulos.

Entre os eventos em destaque estão o atualizado Festival Internacional de Luzes de Xangai (Shanghai International Light Festival) e a Semana de Moda de Xangai Primavera/Verão 2027 (2027 Spring/Summer Shanghai Fashion Week), que apresentará o conceito de moda "todo lugar é uma passarela".

M-Museu

A seção de Museu destacará a imersão cultural e as grandes exposições.

Uma das principais atrações será a exposição No topo da Árvore do Mundo: Civilizações Antigas das Américas (On Top of the World Tree: Ancient Civilizations of the Americas), no Museu de Xangai, que apresentará uma visão panorâmica das civilizações antigas na América Central e do Sul.

Uma série de pacotes temáticos acompanhará a exposição. O Museu de Xangai apresentará uma experiência de "ligação dos cinco elementos", conectando artefatos, pessoas, animais, plantas e comida. Também estarão disponíveis ingressos combinados com os parceiros, como o Zoológico de Xangai e o Parque Cultural da Exposição Mundial.

M-Música

A seção de Música terá foco em apresentações ao vivo e experiências noturnas de verão.

Um dos destaques é a 17ª edição do festival "Música no Ar de Verão" (Music in the Summer Air festival), que trará orquestras internacionais renomadas para Xangai. Como parte do programa "sinfonia urbana" do festival, as apresentações também serão realizadas em áreas comerciais por toda a cidade.

As ofertas adicionais incluirão pacotes especiais de concertos inspirados no compositor Felix Mendelssohn, combinando ingressos para as apresentações com produtos culturais exclusivos.

E-Entretenimento

A seção de Entretenimento criará uma onda de diversão de verão por meio de experiências em parques temáticos, jogos, animação e outras atividades imersivas para visitantes de todas as idades.

O Shanghai Disney Resort celebrará seu 10º aniversário com programas especiais de verão para visitantes de todo o mundo. Outros eventos incluem o Mês Internacional de Jogos e Animação de Verão de Xangai e o Redland 2.0.

R-Relaxamento

A seção de Relaxamento visa criar experiências com um ritmo mais tranquilo e voltadas para famílias.

Entre os eventos em destaque estão a 28ª edição da Feira de Animais de Estimação da Ásia (Pet Fair Asia), que reunirá donos de animais de estimação e participantes do setor de todo o mundo, e a Temporada de Turismo de Verão do Festival de Turismo de Xangai (Shanghai Tourism Festival Summer Tourism Season), que oferecerá atividades culturais e turísticas imersivas por toda a cidade.

FONTE english.shanghai.gov.cn