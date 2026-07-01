'Verano de Shanghai' inaugura una temporada de aventuras urbanas

SHANGHAI, 1 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Una noticia originalmente publicada por spanish.shanghai.gov.cn

La Temporada Internacional de Consumo 2026 "Verano de Shanghai" se celebrará de julio a octubre y abarcará el período estival, el Festival del Medio Otoño y el feriado del Día Nacional. Bajo el lema "Shanghai Summer, Join the Family Fun" (Verano de Shanghai, súmese a la diversión en familia), el evento tiene como objetivo mostrar la diversa oferta de la ciudad tanto a residentes como a visitantes.

El programa se estructura en torno a las letras de la palabra inglesa S-U-M-M-E-R, con seis secciones temáticas dedicadas a los deportes, la exploración urbana, los museos, la música, el entretenimiento y la relajación.

S-Sports (deportes)

La sección de deportes destacará competencias de primer nivel y actividades deportivas de participación masiva.

Entre los eventos más destacados figura el Rolex Shanghai Masters, un torneo ATP Masters 1000. Al ser el único evento de esta categoría en Asia, atraerá a muchos de los mejores jugadores del mundo a Shanghai. El Campeonato Mundial FIM de Motocross (MXGP) de China también regresará a Shanghai, con carreras de alta velocidad de una de las principales series internacionales de motocross.

U-Urban (experiencias urbanas)

Esta sección se centra en experiencias propias de la ciudad que invitan a los visitantes a descubrir Shanghai desde distintos ángulos.

Entre los eventos destacados se encuentran el renovado Festival Internacional de Luces de Shanghai y la Semana de la Moda de Shanghai Primavera/Verano 2027, que presentará el concepto de moda "Cualquier lugar puede ser una pasarela".

M-Museum (museos)

La sección dedicada a los museos hará hincapié en la inmersión cultural y en las principales exposiciones.

Una de las atracciones principales será En la cima del árbol del mundo: civilizaciones antiguas de América, en el Museo de Shanghai, que ofrecerá una visión panorámica de las civilizaciones antiguas de América Central y del Sur.

La muestra irá acompañada de una serie de paquetes vinculados con la exposición. El Museo de Shanghai presentará una experiencia de "vinculación de cinco elementos" que conectará artefactos, personas, animales, plantas y gastronomía. También habrá entradas combinadas disponibles con socios como el Zoológico de Shanghai y el Parque Cultural de la Exposición Universal de Shanghai.

M-Music (música)

La sección de música se centrará en espectáculos en vivo y experiencias nocturnas de verano.

Uno de sus eventos destacados es la 17ª edición del festival "Música en el Aire de Verano", que traerá a Shanghai a las principales orquestas internacionales. Como parte del programa "sinfonía urbana" del festival, también se realizarán actuaciones en zonas comerciales de toda la ciudad.

Otras propuestas incluirán paquetes especiales de conciertos inspirados en el compositor Felix Mendelssohn, que combinarán entradas para las actuaciones con productos culturales exclusivos.

E-Entertainment (entretenimiento)

La sección de entretenimiento creará una ola de diversión veraniega a través de experiencias en parques temáticos, videojuegos, animación y otras actividades inmersivas para visitantes de todas las edades.

Shanghai Disney Resort celebrará su décimo aniversario con programas especiales de verano para visitantes de todo el mundo. Otros eventos incluyen el Mes de la Animación y los Juegos de Shanghai y Redland 2.0.

R-Relax (relajación)

La sección de relax tiene como objetivo crear experiencias de ritmo más pausado y orientadas a la familia.

Entre los eventos destacados se incluyen la 28ª edición de la Feria de Mascotas de Asia, que reunirá a propietarios de mascotas y profesionales del sector de todo el mundo, y la temporada veraniega de turismo del Festival de Turismo de Shanghai, que ofrecerá actividades culturales y turísticas inmersivas en toda la ciudad.

FUENTE english.shanghai.gov.cn