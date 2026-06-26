「上海の夏」が間もなく開幕、6つのテーマを先取り

上海、 2026年6月26日 /PRNewswire/ -- 【出典】日本語版上海市公式ポータルサイトjapanese.shanghai.gov.cn

第1回「上海の夏（Shanghai Summer）」の開催以来、上海市はインバウンド消費の誘致に注力し、国際的でハイレベルな目玉イベントを次々と打ち出すとともに、出国時税還付手続きや入国利便化サービスを継続的に向上させ、インバウンド客数と消費額の双方で増加を達成しました。

今年の「上海の夏」国際消費シーズンは7月から10月まで開催され、インバウンド消費の拡大を図ると同時に、都市のライフスタイルを体現することを目指しています。今回の「上海の夏」国際消費シーズンは、「S-U-M-M-E-R」の6文字をテーマに掲げ、6つの主要セクションを展開します。具体的な内容は以下の通りです。

1. S-Sports スポーツ・フェスティバル

家族全員で参加できるトップクラスの競技大会と市民スポーツをメインとし、目玉イベントとして「上海ATP1000マスターズ」や「モトクロス世界選手権MXGP中国・上海大会」を開催します。これに合わせ、上海市は「アクティブ・スポーツ」パッケージを同時に展開し、ATP1000マスターズの「カスタマイズ家族観戦セット」や、MXGP中国・上海大会の「『風を追いかけて！』チケット1枚で奉賢を楽しく巡ろう」パッケージを提供します。

2. U-Urban シティ・ウォーク

都市限定の体験を提供し、目玉イベントとして「上海国際光影フェスティバル（ライトフェスティバル）」や「上海ファッションウィーク2027年春夏」を開催します。市民や観光客に上海をディープに楽しんでもらうため、ワンストップで都市滞在型ツアーを満喫できる「プラタナス通りの散策」パッケージを打ち出します。また、久事集団の「Shanghai Pass」シリーズの共通チケットと黄浦江クルーズ、豫園、外灘などの定番ルートを組み合わせた「都市周遊」パッケージを展開します。

3. M-Museum ミュージアム・アドベンチャー

没入型文化体験と芸術展覧会をメインとし、目玉イベントとして上海博物館の「世界樹の頂点：アメリカ大陸古代文明展」を開催します。これにあわせて「文化・博物館大展」パッケージを展開し、上海動物園や世博文化公園などとのセットチケットを発売します。また、東方航空とのコラボレーションによる「航空券+入場券」といったクロスオーバーチケット商品を打ち出します。

4. M-Music ミュージック・ライブ

夏の夜の共鳴体験を創り出し、目玉イベントとして「2026上海サマー音楽祭（MISA）」を開催します。これに合わせ、コンサートチケットと限定グッズの特典を提供する「サマー・メロディ」パッケージを発売します。また、ファミリー向けのセットチケットを発売し、「サマー・パーティー」をテーマにした親子で楽しむハッピーウィークをスタートします。

5. E-Entertainment エンターテインメント・カーニバル

上海ディズニーリゾートの10周年記念特別サマーイベントをはじめ、「上海の夏」国際ゲーム・アニメ月間、小紅書の「REDLAND 2.0」などのイベントが次々と登場します。上海ディズニーリゾートでは「ディズニー・マジカル春夏バケーションパッケージ」を展開し、夏の夜間営業時間を延長するとともに、「上海の夏」国際消費シーズン期間中に一連のチケット割引を提供します。

6. R-Relax リラックス・タイム

ゆったりとした時間を楽しむ癒やしの体験を創出し、目玉イベントとして「第28回ペットフェアアジア」や「上海観光祭サマーシーズン」を開催します。ペットフェアアジアは初となるファミリー限定の割引セットチケットを発売し、「人とペットが楽しめ、親子に優しく、家族みんなで満喫できる」没入型の消費シーンを創出します。

「上海の夏」のイベントスケジュールについては、上海市のオンライン行政サービスプラットフォーム「一網通弁」や「随申弁」アプリ、「上海商務」「愛購上海」のWeChat公式アカウントから確認できます。

SOURCE english.shanghai.gov.cn