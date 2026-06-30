إطلاق موسم صيف شانغهاي لفتح آفاق جديدة لمغامرات المدينة

شنغهاي, 30 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- تقرير إخباري من موقع arabic.shanghai.gov.cn

سيُقام موسم الاستهلاك الدولي صيف شانغهاي لعام 2026 من يوليو حتى أكتوبر، ليغطي فترة الصيف، ومهرجان منتصف الخريف، وعطلة اليوم الوطني. وتحت شعار "صيف شانغهاي، انضموا إلى متعة العائلة"، يهدف الحدث إلى إبراز ما تقدمه المدينة من تجارب متنوعة للسكان والزوار على حد سواء.

ويُنظَّم البرنامج حول أحرف كلمة S-U-M-M-E-R، من خلال ستة أقسام ذات موضوعات مخصصة للرياضة، والاستكشاف الحضري، والمتاحف، والموسيقى، والترفيه، والاسترخاء.

S - الرياضة (Sports)

سيُسلّط قسم الرياضة الضوء على المسابقات رفيعة المستوى والأنشطة الرياضية الجماهيرية واسعة المشاركة.

ومن أبرز الفعاليات بطولة رولكس شانغهاي ماسترز (Rolex Shanghai Masters)، وهي بطولة من فئة. ATP 1000 وباعتبارها بطولة الماسترز 1000 الوحيدة لرابطة محترفي التنس في آسيا، ستستقطب إلى شانغهاي العديد من أبرز لاعبي العالم.

كما ستعود بطولة العالم للموتوكروس التابعة للاتحاد الدولي للدراجات النارية (MXGP) شانغهاي، الصين، لتقدّم سباقات عالية السرعة ضمن واحدة من أبرز السلاسل الدولية المرموقة لرياضة الموتوكروس.

U - الاستكشاف الحضري (Urban)

يركّز قسم الاستكشاف الحضري على التجارب المميزة الخاصة بالمدينة، والتي تدعو الزوار إلى اكتشاف شانغهاي من زوايا مختلفة.

ومن أبرز الفعاليات مهرجان شانغهاي الدولي للأضواء بحلّته المطوّرة، إلى جانب أسبوع شانغهاي للموضة لموسم ربيع/صيف 2027، الذي سيطرح مفهومًا جديدًا للأزياء تحت شعار: "كل مكان هو منصة عرض أزياء".

M - المتاحف (Museum)

سيُسلّط قسم المتاحف الضوء على الانغماس الثقافي والمعارض الكبرى. ومن أبرز الفعاليات معرض "على قمة شجرة العالم: الحضارات القديمة في الأمريكتين" في متحف شانغهاي، والذي سيقدّم رؤية بانورامية للحضارات القديمة في أمريكا الوسطى والجنوبية.

وسترافق المعرض سلسلة من الباقات المخصّصة للمعارض. كما سيقدّم متحف شانغهاي تجربة "الربط الخماسي" التي تجمع بين القطع الأثرية، والناس، والحيوانات، والنباتات، والطعام. وستتوفر كذلك تذاكر مشتركة مع شركاء من بينهم حديقة حيوان شانغهاي وحديقة ثقافة إكسبو العالمي.

M - الموسيقى (Music)

سيركّز قسم الموسيقى على العروض الحية وتجارب الأمسيات الصيفية.

ومن أبرز فعالياته الدورة السابعة عشرة من مهرجان الموسيقى في هواء الصيف، التي ستستقطب إلى شانغهاي فرقًا أوركسترالية دولية بارزة. وضمن برنامج "سيمفونية المدينة" في المهرجان، ستُقام عروض أيضًا في مناطق التسوق في أنحاء المدينة.

كما ستشمل الفعاليات باقات حفلات خاصة مستوحاة من المؤلف الموسيقي فيليكس مندلسون، تجمع بين تذاكر العروض ومنتجات ثقافية حصرية.

E - الترفيه (Entertainment)

سيُحدث قسم الترفيه موجة من المتعة الصيفية من خلال تجارب المتنزهات الترفيهية، والألعاب، والرسوم المتحركة، وغيرها من الأنشطة الغامرة المناسبة للزوار من جميع الأعمار.

وسيحتفل منتجع شانغهاي ديزني بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسه من خلال برامج صيفية خاصة للزوار من مختلف أنحاء العالم. وتشمل الفعاليات الأخرى شهر شانغهاي الصيفي الدولي للألعاب والرسوم المتحركة وفعالية ريدلاند 2.0.

R - الاسترخاء (Relax)

يهدف قسم الاسترخاء إلى توفير تجارب أبطأ إيقاعًا وأكثر ملاءمة للعائلات.

وتشمل الفعاليات البارزة الدورة الثامنة والعشرين من معرض الحيوانات الأليفة في آسيا، الذي سيجمع أصحاب الحيوانات الأليفة والمشاركين في القطاع من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب موسم السياحة الصيفية لمهرجان شانغهاي السياحي، الذي سيقدّم أنشطة ثقافية وسياحية غامرة في أنحاء المدينة.