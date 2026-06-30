«Шанхайское лето» откроет сезон городских приключений

ШАНХАЙ, 30 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- Новость с сайта russian.shanghai.gov.cn

Международный потребительский сезон «Шанхайское лето» – 2026 пройдет с июля по октябрь и охватит летний период, каникулы по случаю Праздника середины осени и Дня образования КНР. Мероприятие проходит под лозунгом: «Шанхайское лето – отдых для всей семьи». Его цель – продемонстрировать жителям и гостям все многообразие городской жизни Шанхая.

Программа построена вокруг букв английского слова S-U-M-M-E-R и включает шесть тематических разделов, посвященных спорту, городскому досугу, музеям, музыке, развлечениям и отдыху.

Спорт (S-Sports)

Раздел, посвященный спорту, объединит крупные международные соревнования и массовые спортивные мероприятия.

Одним из ключевых событий станет Rolex Shanghai Masters, турнир серии ATP 1000. Будучи единственным турниром этой категории в Азии, он соберет в Шанхае многих сильнейших теннисистов мира. Также в город вернется этап Чемпионата мира по мотокроссу FIM (MXGP) в Шанхае, где зрителей ждут захватывающие гонки одной из ведущих международных серий по мотокроссу.

Город (U-Urban)

Раздел «Город» предлагает по-новому взглянуть на Шанхай и открыть для себя город с разных сторон.

В программу войдут обновленный Шанхайский международный фестиваль света и Шанхайская неделя моды весна-лето 2027, которая представит концепцию «весь город – подиум».

Музей (M-Museum)

Раздел «Музей» будет посвящен культурному погружению и масштабным выставочным проектам.

Одним из центральных событий станет выставка «На вершине мирового дерева: древние цивилизации Америки» в Шанхайском музее. Она познакомит посетителей с древними цивилизациями Центральной и Южной Америки.

Параллельно музей представит серию специальных тематических программ. Шанхайский музей представит программу «пяти элементов», объединяющую экспонаты, человека, животных, растения и гастрономию. Также посетителям предложат совместные билеты с партнерами, включая Шанхайский зоопарк и Парк культуры World Expo.

Музыка (M-Music)

Раздел «Музыка» посвящен живым выступлениям и летним вечерним мероприятиям.

Одним из главных событий станет 17-й Шанхайский летний музыкальный фестиваль «Music in the Summer Air», который соберет в Шанхае ведущие международные оркестры. В рамках программы «Городская симфония» выступления также будут проходить в торговых районах по всему городу.

Также подготовят специальные тематические предложения, связанные с творчеством Феликса Мендельсона: посетители смогут приобрести билеты на концерты вместе с памятной тематической продукцией.

Развлечения (E-Entertainment)

Раздел «Развлечения» предложит насыщенную программу летнего досуга для посетителей всех возрастов – от тематических парков до игровых, анимационных и интерактивных мероприятий.

Шанхайский Диснейленд отметит свое 10-летие специальной летней программой для гостей со всего мира. Среди других мероприятий – Шанхайский международный месяц игр и анимации, а также проект «Redland 2.0».

Отдых (R-Relax)

Раздел «Отдых» ориентирован на спокойный семейный отдых.

В числе ключевых событий – 28-я Азиатская выставка домашних животных, которая соберет владельцев питомцев и представителей отрасли со всего мира, а также Летний туристический сезон Шанхайского туристического фестиваля, в рамках которого по всему городу пройдут культурные и туристические мероприятия.