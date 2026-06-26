'상하이의 여름' 개막 임박

상하이, 2026년 6월 25일 /PRNewswire/ -- 뉴스 제공처 korean.shanghai.gov.cn

'상하이의 여름'(Shanghai Summer 2026) 국제 소비 시즌이 오는 7월부터 10월까지 개최된다. 여름철과 중추절, 국경절 연휴를 아우르는 이번 행사는 시민과 관광객에게 상하이의 다채로운 매력을 선보이는 것을 목표로 한다. 행사는 스포츠 카니발, 시티 워크, 박물관 탐방, 음악 현장, 엔터테인먼트 축제, 레저 타임 등 6가지 테마 섹션으로 구성된다.

스포츠 카니발

스포츠 카니발은 수준 높은 경기와 대중 스포츠 활동을 중점적으로 선보일 예정이다.

주요 행사로는 ATP 1000 마스터즈 대회가 있다. 아시아 유일의 ATP 마스터즈 대회 개최지인 만큼 수많은 세계 최정상급 선수들이 상하이에 모일 것으로 전망된다. 세계 최고 수준의 모토크로스 시리즈 중 하나로 꼽히는 모토크로스 월드 챔피언십(MXGP∙Motocross World Championship)의 중국 상하이 대회도 다시 개최돼 하이스피드 레이싱을 선보일 예정이다.

시티 워크

'시티 워크'는 도시 특유의 체험에 초점을 맞춰 관광객들이 다양한 각도에서 상하이를 탐방할 수 있도록 안내한다.

주요 행사로는 한층 업그레이드된 상하이 국제 빛 축제(Shanghai International Light Festival) 및 '도시 곳곳이 런웨이'라는 패션 콘셉트를 선보일 2027 봄∙여름(SS) 상하이 패션위크가 있다.

박물관 탐방

'박물관 탐방'은 몰입형 문화 체험과 대규모 전시를 강조할 예정이다.

주요 볼거리 중 하나는 상하이 박물관의 '세계수(世界樹)의 정상: 아메리카 고대 문명 대전(大展)'으로, 이 전시회는 중남미 고대 문명의 면면을 종합적으로 선보일 예정이다.

아울러 이번 전시를 중심으로 일련의 테마 패키지가 출시된다. 상하이 박물관은 유물, 인물, 동물, 식물, 음식을 연결한 연동 체험을 선보이고, 상하이 동물원, 상하이 엑스포 문화공원 등과 함께 통합 티켓도 출시할 예정이다.

음악 현장

'음악 현장'은 라이브 공연과 여름 밤 체험에 초점을 맞출 예정이다.

주요 볼거리 중 하나는 2026 상하이 여름 음악축제 'MISA'(Music in the summer air)로, 세계 최정상급 교향악단들이 상하이에 모일 예정이다. 음악축제 프로그램의 일환인 '찾아가는 오케스트라'(city symphony) 공연은 시내 상권 활성화에도 기여할 것으로 전망된다.

또한, 작곡가 펠릭스 멘델스존(Felix Mendelssohn)에서 영감을 받아 디자인한, 공연 티켓과 독점 문화 굿즈를 결합한 특별 콘서트 패키지도 선보일 예정이다.

엔터테인먼트 축제

'엔터테인먼트 축제'는 테마파크 체험, 비디오 게임, 애니메이션 및 기타 몰입형 액티비티를 통해 전 연령대의 관광객에게 여름의 즐거움을 선사할 것이다.

상하이 디즈니 리조트는 전 세계 관광객을 위해 여름날의 기묘한 체험을 선사하는 특별한 여름 이벤트를 선보일 예정이다. 그 밖의 행사로는 '상하이의 여름' 국제 게임∙애니메이션의 달과 '레드랜드 2.0(Redland 2.0)'이 있다.

레저 타임

'레저 타임'은 여유로운 분위기와 가족 중심의 체험을 제공하는 데 중점을 둔다.

주요 행사로는 세계 각지의 반려동물 애호가와 업계 관계자들이 한자리에 모이는 '제28회 펫 페어 아시아'(PET FAIR ASIA)와 상하이 전역에서 일련의 몰입형 문화 관광 행사가 펼쳐지는 '상하이 관광 페스티벌 여름 관광 시즌'이 있다.

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