La Saison internationale de la consommation « l'Été de Shanghai » 2026 débutera en juillet

SHANGHAI, 1er juillet 2026 /PRNewswire/ -- Un reportage publié sur le site french.shanghai.gov.cn

La Commission municipale du commerce de Shanghai a récemment annoncé que la Saison internationale de la consommation « l'Été de Shanghai » 2026 (2026 Shanghai Summer International Consumption Season) se déroulerait de juillet à octobre, couvrant les périodes de consommation clés, à savoir les vacances d'été, la Fête de la mi-automne et la Fête nationale. Placée sous le thème

« L'été à Shanghai : venez vous amuser en famille (Shanghai Summer, Join the Family Fun) », elle s'articulera autour des six lettres

« S-U-M-M-E-R » pour structurer six grands thèmes.

S-Sports (Sports) : les événements phares incluent ATP Masters 1000 Shanghai, le seul du genre en Asie, et la manche de Shanghai du Championnat du monde de motocross MXGP. Des forfaits famille et des billets parent-enfant seront proposés pour ces deux événements.

U-Urban (Urbain) : cette thématique comprend la toute nouvelle édition du Festival international des Lumières de Shanghai (International Light Festival) et la Semaine de la mode (Fashion Week) de Shanghai printemps-été 2027. Des forfaits incluant des séjours urbains et des pass touristiques seront lancés.

M-Museum (Musée) : l'exposition « Au sommet de l'arbre du monde : les civilisations anciennes des Amériques » (On Top of the World Tree: Ancient Civilizations of the Americas) du Musée de Shanghai sera mise au cœur de cette thématique. Elle s'accompagnera de billets combinés et d'offres croisées en partenariat avec plusieurs institutions culturelles et entreprises de transport.

M-Music (Musique) : le Festival « Music in the Summer Air (MISA) » de Shanghai 2026 rassemblera des orchestres internationaux de premier plan. Des forfaits exclusifs incluant des produits dérivés musicaux et des billets pour des spectacles en famille seront proposés.

E-Entertainment (Divertissement) : l'événement estival exclusif pour le 10e anniversaire du Shanghai Disney Resort, le Mois international de l'animation de l'Été de Shanghai (Shanghai Summer International Animation Month), et le REDLAND 2.0 de rednote se succéderont.

R-Relax (Détente) : la 28e édition du Salon asiatique des animaux de compagnie (PET FAIR ASIA) proposera pour la première fois des billets familiaux. La Saison touristique estivale du Festival du tourisme de Shanghai (Shanghai Tourism Festival) créera une expérience interactive culturelle et touristique à l'échelle de toute la ville.