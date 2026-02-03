VT Markets versnelt groei in 2026

Voortbouwend op het sterke prestatiemomentum van het afgelopen decennium

SYDNEY, 3 februari 2026 /PRNewswire/ -- VT Markets, een toonaangevend wereldwijd online handelsplatform, deelt vandaag zijn prestatiehoogtepunten van 2025, een mijlpaaljaar van recordbrekende handelsactiviteit, groei van het klantenbestand en wereldwijde expansie.

VT Markets Advances Growth in 2026, Building on Strong Performance From the Past Decade

VT Markets heeft in 2025 nieuwe benchmarks gezet voor de maandelijkse handelsactiviteit. In april bereikte het transactievolume 720 miljard dollar, voordat het dat cijfer in oktober 2025 overschreed met een handelsvolume van 1,2 biljoen dollar. Dit onderstreept de aanhoudende betrokkenheid van klanten en de toegenomen marktparticipatie op wereldwijde markten.

Tegen het einde van het jaar steeg de groei van het klantenbestand aanzienlijk, met een verdubbeling van het aantal dagelijkse actieve gebruikers in december 2025. Dit benadrukt de toenemende relevantie van het platform onder actieve handelaren wereldwijd. Bovendien bleef VT Markets hoogwaardige dienstverlening en een consistente ervaring leveren aan zijn klantenbestand, zoals blijkt uit zijn 4,3-sterrenbeoordeling Trustpilot, ondersteund door meer dan 1.500 5-sterrenrecensies.

Om de langetermijnontwikkeling van klanten te ondersteunen, heeft VT Markets in 2025 VT Academy geherlanceerd, met meer dan veertig educatieve cursussen in meer dan vijf talen. Deze cursussen zijn bedoeld om de handelskennis te verbeteren, een breed scala aan klanten te bedienen, van nieuwe handelaren die financiële kennis zoeken tot institutionele klanten die zich richten op bedrijfsgroei en volume, en om meer geïnformeerde marktparticipatie te ondersteunen.

De regionale markten leverden een sterke groei op jaarbasis, gedreven door gerichte uitbreidingsstrategieën en een diepere lokale betrokkenheid. Parallel met de regionale expansie versterkte VT Markets gedurende 2025 zijn aanwezigheid in de branche, waarbij het deelnam aan 54 regionale en wereldwijde branche-evenementen en meer dan 32 brancheprijzen won, wat de voortdurende erkenning weerspiegelt in zowel de detailhandel als de professionele handelssegmenten.

Om deze uitbreiding te ondersteunen, bleef VT Markets zijn wereldwijde organisatie opschalen. De teamgrootte steeg met 135% op jaarbasis, met aanwezigheid in tien kantoren wereldwijd, waaronder nieuwe regionale hubs in Dubai en Mexico om de operationele capaciteit, technologieontwikkeling en klantondersteuningsfuncties te versterken.

Aangezien VT Markets in 2026 vooruitgaat, richt het bedrijf zich op het opbouwen van de schaal die in 2025 werd bereikt door voortdurende investeringen in platformprestaties, regionale marktontwikkeling en organisatorische capaciteit. Ondersteund door een recordhandelsactiviteit, versnelde klantbetrokkenheid en uitgebreide wereldwijde activiteiten, gaat VT Markets het nieuwe jaar in met een positie om uitzonderlijke groei na te streven en tegelijkertijd de prestatienormen te behouden die worden verwacht door zijn wereldwijde klantenbestand.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2873289/VT_Markets_Advances_Growth_2026_Building_Strong_Performance_From_Past.jpg