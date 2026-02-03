Aprovecha el sólido impulso de rendimiento de la última década

SÍDNEY, 3 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy, VT Markets , plataforma líder mundial de trading en línea, informa los aspectos más destacados de su rendimiento en 2025, año que marca un hito por su actividad de trading sin precedentes, el crecimiento de su base de clientes y su expansión a nivel mundial.

VT Markets avanza en su crecimiento en 2026, ya que aprovecha el sólido rendimiento de la última década

A lo largo de 2025, VT Markets estableció nuevos récords en su actividad mensual de trading. En abril, el volumen de transacciones alcanzó los 720 mil millones de dólares, antes de superar esa cifra en octubre de 2025 con un volumen de trading de 1,2 mil millones de dólares, lo que destaca el compromiso sostenido de los clientes y el aumento de la participación en los mercados mundiales.

El aumento de clientes se disparó considerablemente hacia finales de año, ya que se duplicó la cantidad de usuarios activos diarios en diciembre de 2025. Este aumento destaca la creciente relevancia de la plataforma entre los operadores activos a nivel mundial. Además, VT Markets ofrece servicios de alta calidad y experiencia sólida a su base de clientes, como se refleja en su calificación de 4,3 estrellas en Trustpilot, respaldada por más de 1.500 reseñas de 5 estrellas.

Para respaldar el desarrollo a largo plazo de sus clientes, VT Markets relanzó VT Academy en 2025, que ofrece más de 40 cursos educativos en más de cinco idiomas. Estos cursos están diseñados para mejorar los conocimientos sobre trading, prestar servicio a una amplia variedad de clientes, desde nuevos operadores que buscan conocimientos financieros hasta clientes institucionales centrados en el crecimiento y el volumen del negocio, y favorecer una participación más informada en el mercado.

Los mercados regionales registraron un fuerte crecimiento interanual, impulsado por estrategias de expansión específicas y una mayor participación local. De forma paralela a la expansión regional, VT Markets reforzó su presencia en el sector a lo largo de 2025, ya que participó en 54 eventos regionales y mundiales del sector y obtuvo más de 32 premios del sector, lo que refleja el continuo reconocimiento tanto en el segmento de trading minorista como en el profesional.

Para apoyar esta expansión, VT Markets amplió su organización a nivel mundial. El tamaño del equipo aumentó un 135 % interanual, con presencia en 10 oficinas en todo el mundo, incluidos nuevos centros regionales en Dubái y México para reforzar la capacidad operativa, el desarrollo tecnológico y las funciones de atención al cliente.

A medida que VT Markets avanza en 2026, la empresa se centra en aprovechar la escala alcanzada en 2025 mediante la inversión continua en rendimiento de la plataforma, desarrollo de mercados regionales y capacidad organizativa. Con el respaldo de una actividad récord de trading, la aceleración de la participación de los clientes y la expansión de las operaciones mundiales, VT Markets entra en el nuevo año en condiciones de conseguir un crecimiento excepcional, a la vez que mantiene los estándares de rendimiento que espera su base mundial de clientes.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2874514/VT_Markets_Advances_Growth_2026_Building_Strong_Performance_From_Past.jpg

FUENTE VT Markets