VT Markets立足輝煌業績 全力開拓2026成長新局

2025年底，客戶增長大幅飆升，12月份的日活躍用戶數量翻了一番，凸顯了該平台在全球活躍交易者中的重要性不斷提升。此外，VT Markets持續為客戶群提供高品質服務和穩定可靠的交易體驗，在Trustpilot上獲得4.3星評級，並有超過1500條五星好評。

為支援客戶的長期發展，VT Markets于2025年重新推出了VT Academy，提供超過40門教育課程，支援五種以上語言。這些課程旨在提升交易知識，服務于多元化的客戶群體——從尋求金融知識的新手交易者，到專注於業務增長與交易量的專業客戶，以支援他們更明智地參與市場。

依託有針對性的擴張戰略和更深入的在地化語系運營，各區域市場均實現了強勁的同比增長。在區域擴張的同時，VT Markets在2025年全年也加強了行業影響力，參與了54場區域及全球行業活動，並榮獲超過32項行業大獎，這反映了其在零售與專業交易領域持續獲得認可。

為支持此輪擴張，VT Markets持續擴大其全球組織規模。團隊人數同比增長了135%，全球辦事處網路覆蓋10個地點，包括在迪拜和墨西哥設立的新區域中心，以增強運營能力、技術開發和客戶支持職能。

隨著VT Markets邁入2026年，公司致力於在2025年所達成規模的基礎上，持續投資於平台性能、區域市場發展和組織能力。憑藉創紀錄的交易活動、不斷加速的客戶參與度以及擴大的全球運營體系作為支撐，VT Markets以全新的姿態開啟新的一年，在追求卓越增長的同時，持續堅守其全球客戶所期待的高標準表現。

SOURCE VT Markets