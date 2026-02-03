VT Markets poursuit sa croissance en 2026

Continuer la forte dynamique de performance de la dernière décennie

SYDNEY, 3 février 2026 /PRNewswire/ -- VT Markets , une plateforme mondiale de trading en ligne de premier plan, communique aujourd'hui les faits saillants de ses performances en 2025, qui a été une année record décisive en matière de trading, de croissance de la clientèle et d'expansion mondiale.

Tout au long de 2025, VT Markets a établi de nouvelles références en matière de trading mensuel. En avril, le volume des transactions a atteint 720 milliards USD, avant de dépasser ce chiffre en octobre 2025 avec un volume de transactions de 1,2 billion USD, ce qui souligne l'engagement constant des clients et l'augmentation de la participation sur les marchés mondiaux.

La croissance de la clientèle s'est considérablement accélérée vers la fin de l'année, le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens ayant doublé en décembre 2025. Cela souligne l'importance croissante de la plateforme pour les traders actifs dans le monde entier. En outre, VT Markets a continué à fournir un service de haute qualité et son expérience irréprochable à sa clientèle, comme en témoigne sa note de 4,3 étoiles sur Trustpilot, soutenue par plus de 1 500 avis 5 étoiles.

Afin de soutenir le développement à long terme de la clientèle, VT Markets a relancé la VT Academy en 2025, proposant plus de 40 cours de formation dans plus de cinq langues. Ces cours sont conçus pour améliorer les connaissances en matière de trading, pour venir en aide à une clientèle diverse, qu'il s'agisse de nouveaux traders à la recherche de connaissances financières ou de clients institutionnels privilégiant la croissance et le volume des activités, et pour favoriser une participation plus éclairée au marché.

Les marchés régionaux ont enregistré une forte croissance en glissement annuel, grâce à des stratégies d'expansion ciblées et à un engagement local plus marqué. Parallèlement à son expansion régionale, VT Markets a renforcé sa présence dans le secteur tout au long de l'année 2025, en participant à 54 événements régionaux et mondiaux et en remportant plus de 32 prix professionnels, ce qui témoigne d'une reconnaissance continue dans les segments du commerce de détail et du commerce professionnel.

Pour soutenir cette expansion, VT Markets a continué à développer son organisation mondiale. La taille de l'équipe a augmenté de 135 % par rapport à l'année précédente, avec une présence dans 10 bureaux à travers le monde, y compris de nouveaux centres régionaux à Dubaï et au Mexique pour renforcer la capacité opérationnelle, le développement technologique et les fonctions de soutien à la clientèle.

VT Markets compte poursuivre sa croissance 2026 en capitalisant sur l'envergure atteinte en 2025 grâce à des investissements continus dans la performance de la plateforme, le développement des marchés régionaux et la capacité organisationnelle. Soutenu par une activité de trading record, une accélération de l'engagement des clients et une expansion des opérations mondiales, VT Markets entame la nouvelle année en étant positionné pour poursuivre une croissance exceptionnelle tout en maintenant les normes de performance attendues par sa base de clientèle mondiale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2873289/VT_Markets_Advances_Growth_2026_Building_Strong_Performance_From_Past.jpg