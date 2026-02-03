2026年のVT Markets、さらなる高みへ

過去10年間の堅調な業績を土台に

シドニー、2026年2月3日 /PRNewswire/ -- 世界有数のオンライン取引プラットフォームであるVT Marketsは、本日、2025年の業績ハイライトを発表しました。これは、記録的な取引活動、顧客基盤の成長、グローバル展開において重要な節目の年になったことを示しています。

2025年を通じて、VT Marketsは月次取引活動において新たな基準を打ち立てました。4月には取引高が7,200億米ドルに達し、その後2025年10月にはその数字を上回る1兆2,000億米ドルの取引高を記録しました。このことは、世界市場における持続的な顧客エンゲージメントと市場参加の増加を裏付けるものになっています。

VT Markets Advances Growth in 2026, Building on Strong Performance From the Past Decade

年末にかけて顧客は著しく増加し、2025年12月になると日次アクティブユーザーが倍増しました。このことは世界中のアクティブトレーダーの間で、同プラットフォームの重要性が高まっていることを裏付けるものと言えるでしょう。さらに、VT Marketsは、顧客基盤に対して高品質のサービスと揺るぎない体験を提供し続けています。そのことは、Trustpilotの評価が星4.3であり、そのうち1,500件以上が星5であるという支持の高さによって証明されています。

長期的な顧客開拓を促進するため、VT Marketsは2025年にVT Academyをリニューアルし、5カ国語以上で40以上の教育コースを提供しています。これらのコースの目的は、取引に関する知識を高め、金融知識を求める新規トレーダーから事業成長と取引量に重点を置く機関投資家まで、幅広い顧客層に対応し、より多くの情報に立脚した市場参加を支援することにあります。

地域市場は、的を絞った拡大戦略や、現地へのより深い関与により、前年比で力強い成長を遂げました。地域的な拡大と並行して、VT Marketsは2025年を通じて業界における存在感を高め、54の地域およびグローバルな業界イベントに参加し、32以上の業界賞を受賞しました。このことは、小売業セグメントおよびプロフェッショナル取引セグメントの両方で継続的に評価されていることを表しています。

このような拡大を背景としてVT Marketsは、グローバル組織のさらなる規模拡大を進めてきました。その結果、チーム規模は前年比135%増となり、ドバイとメキシコにおける新たな地域拠点を含む世界10カ所のオフィスで事業を展開し、運営能力、技術開発、顧客サポート機能を強化しています。

2026年に向けてVT Marketsは、プラットフォーム業績、地域市場開発、組織能力への継続的な投資を通じて、2025年に達成した規模をさらに拡大していくことに力を入れています。史上最高水準の取引活動、加速する顧客エンゲージメント、グローバル事業の展開に支えられ、VT Marketsは新しい年を迎えました。世界中の顧客基盤が期待する業績水準を維持しながら、卓越した成長を追求する体制を整えていきます。

SOURCE VT Markets