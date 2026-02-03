VT Markets treibt Wachstum im Jahr 2026 voran

Baut auf der starken Leistungsdynamik des letzten Jahrzehnts auf

SYDNEY, 3. Februar 2026 /PRNewswire/ -- VT Markets , eine führende globale Online-Handelsplattform, teilt heute seine Leistungshighlights für das Jahr 2025 mit, das ein Meilensteinjahr mit rekordverdächtigen Handelsaktivitäten, Kundenwachstum und globaler Expansion darstellt.

Im Jahr 2025 hat VT Markets neue Maßstäbe für die monatliche Handelsaktivität gesetzt. Im April erreichte das Transaktionsvolumen 720 Milliarden US-Dollar und übertraf diese Zahl im Oktober 2025 mit einem Handelsvolumen von 1,2 Billionen US-Dollar, was das anhaltende Engagement der Kunden und die zunehmende Marktbeteiligung an den globalen Märkten unterstreicht.

Das Kundenwachstum stieg gegen Ende des Jahres deutlich an, wobei sich die täglich aktiven Nutzer im Dezember 2025 verdoppelten. Dies unterstreicht die zunehmende Bedeutung der Plattform bei aktiven Händlern weltweit. Darüber hinaus bietet VT Markets seinen Kunden weiterhin einen qualitativ hochwertigen Service und eine beständige Erfahrung, was sich in der 4,3-Sterne-Bewertung auf Trustpilot widerspiegelt, die von über 1.500 5-Sterne-Bewertungen unterstützt wird.

Zur Unterstützung der langfristigen Kundenentwicklung hat VT Markets im Jahr 2025 die VT Academy neu aufgelegt, die über 40 Bildungskurse in mehr als fünf Sprachen anbietet. Diese Kurse sind darauf ausgerichtet, das Handelswissen zu erweitern, ein breites Spektrum von Kunden zu bedienen – von neuen Händlern, die Finanzwissen erwerben möchten, bis hin zu institutionellen Kunden mit Fokus auf Geschäftswachstum und -volumen – und eine besser informierte Marktteilnahme zu unterstützen.

Die regionalen Märkte verzeichneten im Vergleich zum Vorjahr ein starkes Wachstum, das auf gezielte Expansionsstrategien und ein verstärktes lokales Engagement zurückzuführen ist. Parallel zur regionalen Expansion verstärkte VT Markets im Jahr 2025 seine Präsenz in der Branche, nahm an 54 regionalen und globalen Branchenveranstaltungen teil und erhielt mehr als 32 Branchenauszeichnungen, was die anhaltende Anerkennung sowohl im Privatkunden- als auch im professionellen Handelssegment widerspiegelt.

Um diese Expansion zu unterstützen, baute VT Markets seine globale Organisation weiter aus. Das Team wurde im Vergleich zum Vorjahr um 135 % vergrößert und ist in 10 Niederlassungen weltweit vertreten, einschließlich neuer regionaler Zentren in Dubai und Mexiko, um die operativen Kapazitäten, die Technologieentwicklung und die Kundensupportfunktionen zu stärken.

Im Jahr 2026 konzentriert sich VT Markets auf den Ausbau der 2025 erreichten Größenordnung durch kontinuierliche Investitionen in die Leistung der Plattform, die Entwicklung der regionalen Märkte und die organisatorischen Fähigkeiten. Gestützt auf eine rekordverdächtige Handelsaktivität, ein beschleunigtes Kundenengagement und eine Ausweitung der globalen Aktivitäten ist VT Markets im neuen Jahr gut aufgestellt, um ein außergewöhnliches Wachstum zu erzielen und gleichzeitig die Leistungsstandards aufrechtzuerhalten, die von seinem globalen Kundenstamm erwartet werden.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2873289/VT_Markets_Advances_Growth_2026_Building_Strong_Performance_From_Past.jpg