VT Markets lanceert 'Bold as Gold', een wereldwijde campagne die een nieuwe norm wil stellen voor goudhandel

SYDNEY, 16 juni 2026 /PRNewswire/ -- VT Markets, wereldwijd een toonaangevend online handelsplatform, heeft de lancering aangekondigd van zijn campagne 'Bold as Gold'. De campagne zet de gedurfde ambities van goudhandelaren in de kijker en onderstreept tegelijkertijd de inzet van het bedrijf om handelsvoorwaarden van wereldklasse te bieden die nodig zijn om succesvol te opereren binnen een van de meest dynamische activaklassen.

VT Markets Launches Bold as Gold, a Global Campaign to Establish New Benchmark in Gold Trading

De campagne is gebaseerd op de overtuiging dat goud gedurfde beslissingen beloont, maar dat handelaren alleen succesvol kunnen zijn als hun broker hun ambitie kan ondersteunen met de juiste uitvoeringskwaliteit, platformsnelheid en stabiliteit.

Dit initiatief volgt op een historische groeiperiode waarin VT Markets, te midden van de wereldwijde marktvolatiliteit in januari 2026, een recordbedrag van USD 1,5 biljoen aan maandelijkse goudhandelsvolumes heeft weten te verwerken.

Ter ondersteuning van de inzet achter de campagne Bold as Gold heeft VT Markets een reeks geverifieerde wereldwijde prestatiecijfers gepubliceerd:

Krachtige uitvoering onder druk: Terwijl veel brokers te maken krijgen met koersafwijkingen tijdens periodes van verhoogde volatiliteit op de goudmarkt, registreert VT Markets wereldwijd consequent percentages zonder koersafwijking van 61% tot 65%, met een piek van 65% in Europa. Hiermee kunnen handelaren hun strategieën met meer vertrouwen uitvoeren, zelfs onder snel veranderende marktomstandigheden.

Terwijl veel brokers te maken krijgen met koersafwijkingen tijdens periodes van verhoogde volatiliteit op de goudmarkt, registreert VT Markets wereldwijd consequent percentages zonder koersafwijking van 61% tot 65%, met een piek van 65% in Europa. Hiermee kunnen handelaren hun strategieën met meer vertrouwen uitvoeren, zelfs onder snel veranderende marktomstandigheden. Krachtige snelheid voor snel bewegende markten: Dankzij wereldwijd toonaangevende uitvoeringssnelheden biedt VT Markets de reactietijd die nodig is om gelijke tred te houden met snel veranderende koersbewegingen, zodat handelaren kunnen handelen zonder nadeel te ondervinden van vertragingen.

Dankzij wereldwijd toonaangevende uitvoeringssnelheden biedt VT Markets de reactietijd die nodig is om gelijke tred te houden met snel veranderende koersbewegingen, zodat handelaren kunnen handelen zonder nadeel te ondervinden van vertragingen. Krachtige consistentie over grenzen heen: Dankzij een uniforme wereldwijde infrastructuur hanteert VT Markets consistente uitvoeringsstandaarden in meer dan 160 landen, zodat handelaren ongeacht hun locatie kunnen rekenen op dezelfde hoogwaardige handelservaring.

Deze cijfers worden verder bevestigd door Global Financial Market Review (GFM), een gerenommeerd financieel platform dat jaarlijks meer dan 14 miljoen lezers bereikt en bekroonde VT Markets met de titel 'Best Gold Trading Platform 2026'. Deze onderscheiding, die werd toegekend op basis van criteria zoals transparantie, innovatie, transactievolume, platformstabiliteit en concurrerende spreads, bevestigt de positie van VT Markets als maatstaf voor betrouwbaarheid en prestaties binnen de goudhandel.

Wat brengt de toekomst?

'Bold as Gold' is een wereldwijd initiatief dat meerdere maanden duurt. VT Markets introduceert de Gold Cup, een reeks handelswedstrijden met een prijzenpot van USD 500.000. Daarnaast zullen er in belangrijke markten fysieke evenementen, marktanalyses en educatieve programma's worden georganiseerd. Met deze campagne bouwt VT Markets aan een volledig ecosysteem voor goudhandelaren, waarin handelsprestaties, marktexpertise, educatie en betrokkenheid binnen de community samenkomen om klanten te helpen echt 'Bold as Gold' te worden.