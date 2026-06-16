VT Markets lance Bold as Gold, une campagne mondiale visant à établir une nouvelle référence dans le trading de l'or

SYDNEY, 16 juin 2026 /PRNewswire/ -- VT Markets, une plateforme mondiale de trading en ligne de premier plan, annonce le lancement de sa campagne Bold as Gold. Cette campagne met en avant les ambitions audacieuses des traders en or, tout en réaffirmant notre engagement à offrir les conditions de trading de premier ordre indispensables pour évoluer au sein de l'une des classes d'actifs les plus dynamiques.

VT Markets Launches Bold as Gold, a Global Campaign to Establish New Benchmark in Gold Trading

Cette campagne repose sur la conviction que l'or récompense les décisions audacieuses, mais que les traders ne peuvent réussir que si leur courtier est capable de répondre à leur ambition en leur offrant une qualité d'exécution, une rapidité de plateforme et une stabilité à la hauteur de leurs attentes.

Cette initiative fait suite à une période de croissance historique au cours de laquelle VT Markets a enregistré un volume mensuel record de transactions sur l'or, s'élevant à 1 500 milliards USD, dans un contexte de volatilité des marchés mondiaux en janvier 2026.

Afin de soutenir l'initiative Bold as Gold, VT Markets a publié une série d'indicateurs de performance mondiaux vérifiés :

Une exécution audacieuse sous pression : alors que de nombreux courtiers subissent des glissements de prix en période de forte volatilité de l'or, VT Markets affiche des taux de non-glissement constants compris entre 61 et 65 % à l'échelle mondiale, pouvant atteindre 65 % en Europe. Cela permet aux traders de mettre en œuvre leurs stratégies avec davantage d'assurance, même lorsque les marchés évoluent rapidement.

alors que de nombreux courtiers subissent des glissements de prix en période de forte volatilité de l'or, VT Markets affiche des taux de non-glissement constants compris entre 61 et 65 % à l'échelle mondiale, pouvant atteindre 65 % en Europe. Cela permet aux traders de mettre en œuvre leurs stratégies avec davantage d'assurance, même lorsque les marchés évoluent rapidement. Une vitesse fulgurante pour des marchés dynamiques : grâce à des vitesses d'exécution parmi les plus rapides au monde, VT Markets offre la réactivité nécessaire pour suivre le rythme des fluctuations de prix en constante évolution, permettant ainsi aux traders d'agir sans être pénalisés par les délais de latence.

grâce à des vitesses d'exécution parmi les plus rapides au monde, VT Markets offre la réactivité nécessaire pour suivre le rythme des fluctuations de prix en constante évolution, permettant ainsi aux traders d'agir sans être pénalisés par les délais de latence. Une cohérence sans faille au-delà des frontières : grâce à une infrastructure mondiale unifiée, VT Markets applique des normes d'exécution homogènes dans plus de 160 pays, garantissant ainsi aux traders une expérience de trading hautement performante, quel que soit leur lieu de résidence.

Ces indicateurs sont également validés par Global Financial Market Review (GFM), un portail financier de référence qui touche plus de 14 millions de lecteurs chaque année et qui a décerné à VT Markets le titre de « Best Gold Trading Platform 2026 ». Attribuée sur la base de critères tels que la transparence, l'innovation, le volume des transactions, la stabilité de la plateforme et la compétitivité des spreads, cette distinction renforce la position de VT Markets en tant que référence en matière de fiabilité et de performance dans le domaine du trading de l'or.

La suite

Bold as Gold est une initiative mondiale qui s'étend sur plusieurs mois. VT Markets va lancer la Gold Cup, une série de concours de trading dotée d'une cagnotte de 500 000 USD. Par ailleurs, des actions de promotion hors ligne, des analyses de marché et des programmes de formation seront organisés sur les principaux marchés. À travers cette campagne, VT Markets met en place un écosystème complet destiné aux traders d'or, alliant performance de trading, expertise du marché, formation et engagement avec la communauté afin d'aider ses clients à devenir aussi audacieux que l'or.