VT Markets 推出「Bold as Gold」全球活動 樹立黃金交易新標杆

此次活動的推出，正值平台經歷了一段歷史性增長期。在2026年1月，全球市場劇烈波動之際，VT Markets 創下了單月黃金交易量超1.5萬億美元的歷史記錄。

在全球交易中，宣傳得再好，都不如精準的執行時間更具有意義。為踐行「Bold as Gold」的承諾，VT Markets 發佈了一系列經過驗證的全球業績指標，幫助交易者在最嚴苛的市場環境中也能從容應對：

高壓之下，執行果斷：黃金劇烈波動期間，許多經紀商滑點頻現，而 VT Markets 實現了61%–65%的全球無滑點率，在歐洲甚至高達65%。這讓交易者在快速變化的市場環境中也能更有信心地執行策略。

極速回應，制勝市場：依託市場領先的全球執行速度，VT Markets提供緊跟價格瞬息變動的極速響應，確保交易者行動時免受延遲拖累。

跨越國界，穩定如一：通過統一的全球基礎設施，VT Markets在覆蓋MENA、亞洲和歐洲的160多個國家提供一致的執行標準，確保交易者無論身處何地都能獲得同樣的高性能交易體驗。

這些指標已獲得Global Financial Market Review（GFM）權威認證。GFM是一家每年觸達超過1400萬讀者的權威金融門戶，該機構授予VT Markets「2026 年最佳黃金交易平台」獎項。該獎項基於透明度、創新性、交易量、平台穩定性及點差競爭力等標準評選，進一步夯實了VT Markets 作為黃金交易領域可靠性與業績標杆的行業地位。

未來展望

「Bold as Gold」活動的推出，標誌著一項為期數月的全球持續性計劃正式開啟。未來幾周，VT Markets 將推出一項頂級系列交易競賽—Gold Cup，這場競賽的總決賽獎池高達50萬美元。

與此同時，VT Markets還將在關鍵市場舉辦系列線下活動，並推出一系列聚焦黃金的市場洞察與教育計劃，旨在深化客戶參與度，助力交易者充分利用平台專業的黃金交易工具。

通過此次活動，VT Markets 正為黃金交易者構建一個完整的生態系統—將交易性能、市場洞見、教育與社區參與融於一體，助力客戶真正實現「Bold as Gold」。Gold Cup 的完整註冊信息及近期本地活動安排，將于未來幾周通過 VT Markets 官方管道公佈。

SOURCE VT Markets