VT Markets 推出「Bold as Gold」全球活動 樹立黃金交易新標杆

新聞提供者

VT Markets

16 6月, 2026, 17:00 CST

悉尼2026年6月16日 /美通社/ -- 全球領先的線上交易平台VT Markets正式宣佈，發起「Bold as Gold」全球活動。這一里程碑式活動旨在致敬黃金交易者的雄心壯志，同時彰顯 VT Markets 提供世界一流交易條件、助力客戶把握這一最具活力資產類別的決心。

活動的核心理念很簡單：黃金會回報大膽的決策，而交易者的勇氣與成功，則取決於為他們賦能的經紀商。市場機遇，轉瞬即逝。此時，執行品質、平台速度與交易穩定性，與交易決策本身同等重要。

VT Markets 推出「Bold as Gold」全球活動 樹立黃金交易新標杆
VT Markets 推出「Bold as Gold」全球活動 樹立黃金交易新標杆

此次活動的推出，正值平台經歷了一段歷史性增長期。在2026年1月，全球市場劇烈波動之際，VT Markets 創下了單月黃金交易量超1.5萬億美元的歷史記錄。

在全球交易中，宣傳得再好，都不如精準的執行時間更具有意義。為踐行「Bold as Gold」的承諾，VT Markets 發佈了一系列經過驗證的全球業績指標，幫助交易者在最嚴苛的市場環境中也能從容應對：

  • 高壓之下，執行果斷：黃金劇烈波動期間，許多經紀商滑點頻現，而 VT Markets 實現了61%–65%的全球無滑點率，在歐洲甚至高達65%。這讓交易者在快速變化的市場環境中也能更有信心地執行策略。
  • 極速回應，制勝市場：依託市場領先的全球執行速度，VT Markets提供緊跟價格瞬息變動的極速響應，確保交易者行動時免受延遲拖累。
  • 跨越國界，穩定如一：通過統一的全球基礎設施，VT Markets在覆蓋MENA、亞洲和歐洲的160多個國家提供一致的執行標準，確保交易者無論身處何地都能獲得同樣的高性能交易體驗。

這些指標已獲得Global Financial Market Review（GFM）權威認證。GFM是一家每年觸達超過1400萬讀者的權威金融門戶，該機構授予VT Markets「2026 年最佳黃金交易平台」獎項。該獎項基於透明度、創新性、交易量、平台穩定性及點差競爭力等標準評選，進一步夯實了VT Markets 作為黃金交易領域可靠性與業績標杆的行業地位。

未來展望

「Bold as Gold」活動的推出，標誌著一項為期數月的全球持續性計劃正式開啟。未來幾周，VT Markets 將推出一項頂級系列交易競賽—Gold Cup，這場競賽的總決賽獎池高達50萬美元。

與此同時，VT Markets還將在關鍵市場舉辦系列線下活動，並推出一系列聚焦黃金的市場洞察與教育計劃，旨在深化客戶參與度，助力交易者充分利用平台專業的黃金交易工具。

通過此次活動，VT Markets 正為黃金交易者構建一個完整的生態系統—將交易性能、市場洞見、教育與社區參與融於一體，助力客戶真正實現「Bold as Gold」。Gold Cup 的完整註冊信息及近期本地活動安排，將于未來幾周通過 VT Markets 官方管道公佈。

SOURCE VT Markets

來自同一來源

VT Markets 新增 39 檔美國股票與 ETF 涵蓋 AI、太空與能源

VT Markets 新增 39 檔美國股票與 ETF 涵蓋 AI、太空與能源

全球領先的多資產交易平台VT Markets宣佈擴大產品線，新增39只美股及ETF，使其上市美股及ETF總數突破500只。...
VT Markets與紐卡斯爾聯足球俱樂部斬獲Forex Sports Awards 2026雙料大獎

VT Markets與紐卡斯爾聯足球俱樂部斬獲Forex Sports Awards 2026雙料大獎

全球領先的多資產經紀商VT Markets在Forex Sports Awards 2026的評選中一舉摘得「Best Global Football Sponsor - 紐卡斯爾聯足球俱樂部(Newcastle United F.C)」與「Best Commercial Spot -...
此來源更多新聞稿

探索

銀行與金融服務

銀行與金融服務

金融科技

金融科技

金融科技

金融科技

電腦與電子產品

電腦與電子產品

相關題材的新聞稿