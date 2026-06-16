VT Markets、金取引の新たな基準を打ち立てる世界規模キャンペーン「金のように大胆に（Bold as Gold）」を開始

シドニー、2026年6月16日 /PRNewswire/ -- 世界有数のオンライン取引プラットフォームであるVT Marketsは、「金のように大胆に（Bold as Gold）」キャンペーンの開始を発表しました。本キャンペーンは、金取引を行うトレーダーの大胆な志を称えるとともに、最も動きの激しい資産クラスの一つである金の取引を行ううえで必要な世界最高水準の取引環境を提供するというVT Marketsの取り組みを改めて示すものです。

このキャンペーンの根底にあるのは、金取引は大胆な決断に報いるものの、トレーダーが成功を収めるには、ブローカーがその意欲に見合う適切な約定品質、プラットフォームの速度、安定性を提供できなければならないという考えです。

VT Markets Launches Bold as Gold, a Global Campaign to Establish New Benchmark in Gold Trading

この取り組みは、VT Marketsが2026年1月の世界的な市場変動の中で、月間金取引高として過去最高となる1兆5,000億米ドルを処理した歴史的な成長期に続くものです。

「金のように大胆に（Bold as Gold）」のメッセージを裏付けるため、VT Marketsは、検証済みの世界規模のパフォーマンス指標を複数公開しました。

プレッシャー下での大胆な約定執行： 金価格の変動性が高まる局面では多くのブローカーでスリッページが発生する一方、VT Marketsは世界全体で61～65%という安定したスリッページなしの比率を記録しており、欧州では最大65%に達しています。これにより、トレーダーは相場が急速に動く局面でも、より自信を持って戦略を実行できるようになります。

金価格の変動性が高まる局面では多くのブローカーでスリッページが発生する一方、VT Marketsは世界全体で61～65%という安定したスリッページなしの比率を記録しており、欧州では最大65%に達しています。これにより、トレーダーは相場が急速に動く局面でも、より自信を持って戦略を実行できるようになります。 急変する市場に対応する大胆なスピード： VT Marketsは、世界トップクラスの約定スピードにより、急速に変化する価格動向に対応するために必要な応答性を提供し、トレーダーが遅延による不利益を被ることなく行動できるよう支援します。

VT Marketsは、世界トップクラスの約定スピードにより、急速に変化する価格動向に対応するために必要な応答性を提供し、トレーダーが遅延による不利益を被ることなく行動できるよう支援します。 国境を越えた大胆な一貫性： VT Marketsは、統一されたグローバルインフラを通じて160カ国以上で一貫した約定基準を提供し、所在地を問わず、トレーダーが同等の高水準の取引体験を得られるようにしています。

これらの指標はさらに、年間1,400万人超の読者を擁する信頼性の高い金融ポータルであるGlobal Financial Market Review（GFM）によって裏付けられており、同ポータルはVT Marketsを「2026年最優秀金取引プラットフォーム（Best Gold Trading Platform 2026）」に選出しました。透明性、革新性、取引量、プラットフォームの安定性、競争力のあるスプレッドなどの基準に基づいて評価された今回の受賞は、金取引分野における信頼性とパフォーマンスの基準としてのVT Marketsの地位をさらに強固にするものです。

今後の展開

「金のように大胆に（Bold as Gold）」は、数か月にわたる世界規模の取り組みです。VT Marketsは、賞金総額50万米ドルの取引コンテストシリーズ「ゴールドカップ（Gold Cup）」を展開します。併せて、主要市場でオフラインでの取り組み、市場分析情報、教育プログラムも展開されます。VT Marketsは、このキャンペーンを通じて、取引パフォーマンス、市場に関する専門知識、教育、コミュニティとの交流を組み合わせ、顧客が真に「金のように大胆に（Bold as Gold）」を体現できるよう支援する、金取引を行うトレーダー向けの包括的なエコシステムを構築しています。

SOURCE VT Markets