WALOVI Assina Acordos em Portugal e Espanha, Passa de Pegadas Dispersas para Aprofundamento Regional

LISBOA, Portugal e MADRI, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Aproveitando a onda global de consumo consciente de saúde e o crescente setor de bebidas botânicas da Europa, as marcas chinesas estão aproveitando oportunidades históricas. De 19 a 22 de abril, a Guangzhou WALOVI Great Health Co., Ltd., parte da GPHL, juntou-se a uma delegação comercial da RAEM a Lisboa e Madrid. Em quatro dias, a WALOVI assinou acordos de distribuição com a VOZ DA SAUDADE (Portugal) e a EMB FOOD (Espanha), marcando uma mudança estratégica de entradas isoladas no mercado para uma expansão regional de mergulho profundo.

Aproveitando o papel de Macau como uma ponte entre a China e os mercados de língua portuguesa/espanhola, a delegação de mais de 100 membros - quase 40% dos setores de tecnologia e saúde - ajudou a WALOVI a garantir eficientemente os principais parceiros.

Two Deals, Two Countries – A Southern Europe Anchor

No dia 19 de abril, em Lisboa, WALOVI visitou supermercados locais e conversou com a VOZ DA SAUDADE, um dos principais importadores de alimentos da Ásia, abrangendo Portugal e outros países. No dia seguinte, num evento comercial Macau-Portugal, foi assinada uma parceria oficial para aumentar a cobertura de canais da WALOVI e ajudá-la a passar dos chineses étnicos para os consumidores tradicionais.

Em 22 de abril, em Madri, WALOVI se reuniu com a EMB FOOD, uma distribuidora experiente que lançou muitas marcas chinesas na Espanha. Eles apresentaram planos para os principais lançamentos da cadeia de varejo. Naquela tarde, numa promoção comercial Macau-Espanha, as duas partes formalizaram o seu acordo, solidificando a expansão da WALOVI para o sul da Europa.

De acordo com a Circana, o mercado de alimentos e bebidas à base de plantas da Espanha está crescendo 7,5%, um dos mais rápidos da Europa. Mais de 90% das vendas de sucos passam pelos supermercados - uma das principais razões pelas quais o acordo de ALIMENTOS EMB abre caminho para a integração geral.

Em uma recepção em Macau naquela noite, WALOVI foi elogiado por seu sabor refrescante.

Notavelmente, esta viagem ocorreu pouco antes da Conferência Global de Investimento da WALOVI em 2 de maio em sua sede em Guangzhou, onde parceiros globais são convidados a compartilhar o boom das bebidas botânicas.

As vendas na Europa aumentaram >30% em 5 anos – da dispersão à estratégia regional

No ano passado, as latas internacionais da WALOVI foram lançadas na Alemanha, Arábia Saudita e Austrália. As ofertas de Portugal e Espanha deste ano sinalizam a nova fase: mergulho regional profundo.

Com plantas naturais e saudáveis ganhando força entre os jovens europeus, o mercado externo da WALOVI cresceu 6,5 vezes em uma década (CAGR >25%), agora cobrindo mais de 100 países. A Europa lidera com um crescimento anual >30% ao longo de cinco anos.

Desde sua estreia na London Expo de 1925 até a presença ibérica de hoje, a jornada de um século da WALOVI reflete as marcas chinesas passando de "global" para "profunda". A marca está pronta para levar o bem-estar oriental a milhões de casas em todo o mundo.

FONTE Guangzhou WALOVI Great Health Co., Ltd.