WALOVI firma acuerdos en Portugal y España, pasando a una mayor consolidación regional

-WALOVI firma acuerdos en Portugal y España, pasando de una presencia dispersa a una mayor consolidación regional

LISBOA, Portugal y MADRID, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Aprovechando la ola global de consumo saludable y el auge del sector europeo de bebidas botánicas, las marcas chinas están sacando partido de oportunidades históricas. Del 19 al 22 de abril, Guangzhou WALOVI Great Health Co., Ltd., parte de GPHL, se unió a una delegación comercial de la RAE de Macao que viajó a Lisboa y Madrid. En cuatro días, WALOVI firmó acuerdos de distribución con VOZ DA SAUDADE (Portugal) y EMB FOOD (España), marcando un cambio estratégico: de entradas aisladas en el mercado a una expansión regional profunda.

Aprovechando el papel de Macao como puente entre China y los mercados de habla portuguesa y española, la delegación, compuesta por más de 100 miembros —casi el 40 % procedentes de los sectores tecnológico y de la salud—, ayudó a WALOVI a conseguir socios clave de forma eficiente.

Dos acuerdos, dos países: un pilar fundamental para el sur de Europa

El 19 de abril, en Lisboa, WALOVI visitó supermercados locales y mantuvo conversaciones con VOZ DA SAUDADE, un importante importador de alimentos asiáticos con presencia en Portugal y otros países. Al día siguiente, en un evento comercial celebrado en Macao, Portugal, se firmó un acuerdo de colaboración para impulsar la cobertura de WALOVI y facilitar su expansión desde el mercado chino hasta el mercado general.

El 22 de abril, en Madrid, WALOVI se reunió con EMB FOOD, un distribuidor con amplia experiencia en el lanzamiento de numerosas marcas chinas en España. Juntos definieron planes para la introducción de marcas en grandes cadenas minoristas. Esa misma tarde, durante una promoción comercial de Macao en España, ambas partes formalizaron su acuerdo, consolidando así la expansión de WALOVI en el sur de Europa.

Según Circana, el mercado español de alimentos y bebidas de origen vegetal crece a un ritmo del 7,5%, uno de los más rápidos de Europa. Más del 90% de las ventas de zumos se realizan a través de supermercados, un factor clave por el que el acuerdo con EMB FOOD allana el camino para su integración en el mercado general.

En una recepción en Macao esa misma noche, WALOVI fue elogiada por su refrescante sabor.

Cabe destacar que este viaje tuvo lugar justo antes de la Conferencia Global de Inversiones de WALOVI, celebrada el 2 de mayo en su sede de Guangzhou, donde se invita a socios internacionales a participar del auge de las bebidas botánicas.

Las ventas en Europa aumentaron más del 30 % en 5 años: de una estrategia dispersa a una estrategia regional

El año pasado, WALOVI lanzó sus productos internacionales en Alemania, Arabia Saudita y Australia. Los acuerdos firmados este año en Portugal y España marcan una nueva fase: una expansión regional más profunda.

Con la creciente popularidad de los productos botánicos naturales y saludables entre los jóvenes europeos, el mercado internacional de WALOVI se ha multiplicado por 6,5 en una década (CAGR >25%), abarcando ahora más de 100 países. Europa lidera el crecimiento con más del 30% anual durante los últimos cinco años.

Desde su debut en la Expo de Londres de 1925 hasta su presencia actual en la Península Ibérica, la trayectoria centenaria de WALOVI refleja la evolución de las marcas chinas, que pasan de la globalización a la consolidación en profundidad. La marca está preparada para llevar el bienestar oriental a millones de hogares en todo el mundo.