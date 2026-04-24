왈로비, 포르투갈 및 스페인과 계약 체결로 산발적 진출에서 지역 심화 전략으로 전환

포르투갈 리스본 및 마드리드, 2026년 4월 24일 /PRNewswire/ -- 건강을 의식하는 전 세계의 소비 물결과 유럽의 급성장하는 식물성 음료 부문에 힘입어 중국 브랜드들이 역사적 기회를 포착하고 있다. 4월 19일부터 22일까지 GPHL 계열사인 광저우 왈로비 그레이트 헬스(Guangzhou WALOVI Great Health Co., Ltd.)가 마카오 특별행정구 무역 대표단과 함께 리스본과 마드리드를 방문했다. 4일간 왈로비(WALOVI)는 포르투갈의 보스 다 사우다드(VOZ DA SAUDADE) 및 스페인의 EMB 푸드(EMB FOOD)와 유통 계약을 체결하며, 고립된 시장 진입에서 지역 심층 확장으로의 전략적 전환을 기록했다.

중국과 포르투갈어/스페인어권 시장 간의 다리 역할을 하는 마카오의 역할을 활용하여, 100명이 넘는 대표단 구성원 중 거의 40%가 기술 및 건강 부문 출신인 이번 대표단은 왈로비가 효율적으로 핵심 파트너를 확보하는 데 도움을 주었다.

두 계약, 두 국가 – 남유럽의 거점

4월 19일 리스본에서 왈로비는 현지 슈퍼마켓을 방문하고 포르투갈과 그 외 지역을 아우르는 선도적인 아시아 식품 수입업체인 보스 다 사우다드와 회담을 가졌다. 다음날 마카오-포르투갈 무역 행사에서 왈로비의 채널 커버리지를 확대하고 중국계에서 주류 소비자로 이동하는 데 도움을 주기 위한 공식 파트너십이 체결되었다.

4월 22일 마드리드에서 왈로비는 스페인에서 많은 중국 브랜드를 출시한 경험 있는 유통업체인 EMB 푸드와 만났다. 양측은 주요 소매 체인 출시 계획을 수립했다. 그날 오후 마카오-스페인 무역 진흥 행사에서 양측은 협정을 공식화하며 왈로비의 남유럽 확장을 공고히 했다.

서카나(Circana)에 따르면 스페인의 식물성 식음료 시장은 7.5% 성장하고 있어 유럽에서 가장 빠른 성장률 중 하나다. 주스 판매의 90% 이상이 슈퍼마켓을 통해 이뤄지는데, 이는 EMB 푸드와의 계약이 주류 통합의 길을 열어주는 핵심 이유다.

그날 저녁 마카오 리셉션에서 왈로비는 상쾌한 맛으로 찬사를 받았다.

특히 이번 여행은 5월 2일 왈로비 글로벌 투자 콘퍼런스(WALOVI Global Investment Conference) 직전에 진행됐으며, 전 세계 파트너들을 초청하여 식물성 음료 붐을 함께 공유했다.

유럽 매출 5년간 30% 이상 증가 – 산발적 전략에서 지역적 전략으로

작년 왈로비 국제 캔 제품이 독일, 사우디아라비아, 호주에서 출시됐다. 올해 포르투갈과 스페인 계약은 새로운 단계인 지역적 심층 진출을 알리는 신호다.

천연 건강 식물성 원료가 유럽의 젊은 층 사이에서 인기를 얻으며, 왈로비의 해외 시장은 10년간 6.5배 성장하여(연평균 성장률 25% 이상) 현재 100개국 이상에 진출해 있다. 유럽은 5년간 연평균 30% 이상의 성장으로 선두를 달리고 있다.

1925년 런던 박람회 데뷔부터 오늘날 이베리아 반도 진출까지, 왈로비의 한 세기에 걸친 여정은 중국 브랜드가 '글로벌 진출'에서 '심층 진출'로 이동하는 것을 반영한다. 왈로비는 전 세계 수백만 가정에 동양의 웰니스를 가져다줄 준비가 돼 있다.

SOURCE Guangzhou WALOVI Great Health Co., Ltd.