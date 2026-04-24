WALOVI Tandatangani Urus Janji di Portugal & Sepanyol, Beralih daripada Jejak Terserak kepada Pendalaman Serantau

LISBON, Portugal dan MADRID, 24 April 2026 /PRNewswire/ -- Dalam menelusuri gelombang global penggunaan yang mementingkan kesihatan dan sektor minuman botani Eropah yang berkembang pesat, jenama-jenama China sedang merebut peluang bersejarah. Dari 19 hingga 22 April, Guangzhou WALOVI Great Health Co., Ltd., sebahagian daripada GPHL, menyertai delegasi perdagangan Wilayah Pentadbiran Khas Macau ke Lisbon dan Madrid. Dalam tempoh empat hari, WALOVI menandatangani perjanjian pengedaran dengan VOZ DA SAUDADE (Portugal) dan EMB FOOD (Sepanyol) yang menyaksikan peralihan strategik daripada kemasukan pasaran terpencil kepada pengembangan mendalam serantau.

Dengan memanfaatkan peranan Macau sebagai jambatan antara China dan pasaran berbahasa Portugis/Sepanyol, delegasi yang terdiri daripada 100 ahli—hampir 40% daripada sektor teknologi dan kesihatan—membantu WALOVI mendapatkan rakan kongsi utama dengan cekap.

Dua Urus Janji, Dua Negara – Tunjang Eropah Selatan

Pada 19 April di Lisbon, WALOVI melawat pasar raya tempatan dan mengadakan perbincangan dengan VOZ DA SAUDADE, pengimport makanan Asia terkemuka yang meliputi Portugal dan seterusnya. Keesokan harinya, dalam acara perdagangan Macau-Portugal, satu perkongsian rasmi ditandatangani untuk meningkatkan liputan saluran WALOVI dan membantunya beralih daripada pengguna etnik Cina kepada pengguna arus perdana.

Pada 22 April di Madrid, WALOVI bertemu EMB FOOD, pengedar berpengalaman yang telah melancarkan banyak jenama China di Sepanyol. Kedua-duanya merangka rancangan pelancaran rangkaian runcit yang utama. Pada petang itu, dalam acara promosi perdagangan Macau-Sepanyol, kedua-dua pihak memformalkan perjanjian mereka bagi mengukuhkan pengembangan WALOVI di Eropah selatan.

Menurut Circana, pasaran makanan dan minuman berasaskan tumbuhan Sepanyol berkembang pada kadar 7.5%, salah satu yang terpantas di Eropah. Lebih 90% jualan jus melalui pasar raya—faktor utama yang menjadikan urus janji EMB FOOD membuka laluan kepada integrasi arus perdana.

Dalam majlis resepsi Macau pada malam tersebut, WALOVI dipuji atas rasanya yang menyegarkan.

Lawatan ini khususnya diadakan sebelum Persidangan Pelaburan Global WALOVI pada 2 Mei di ibu pejabatnya di Guangzhou, dengan rakan kongsi global diundang untuk berkongsi mengenai pertumbuhan pesat minuman botani.

Jualan Eropah Meningkat >30% dalam 5 Tahun – Daripada Strategi Terserak kepada Strategi Serantau

Tahun lalu, produk tin antarabangsa WALOVI dilancarkan di Jerman, Arab Saudi dan Australia. Urus janji Portugal dan Sepanyol tahun ini menyaksikan fasa baharu: pendalaman serantau.

Dengan botani semula jadi dan sihat semakin mendapat tarikan dalam kalangan golongan muda Eropah, pasaran luar negara WALOVI berkembang 6.5x dalam tempoh sedekad (CAGR >25%) dan kini meliputi lebih 100 negara. Eropah mendahului dengan pertumbuhan tahunan >30% sepanjang lima tahun.

Bermula daripada kemunculan sulungnya di London Expo 1925 hinggalah kehadirannya di Semenanjung Iberia hari ini, perjalanan sepanjang abad WALOVI memperlihatkan jenama-jenama China yang beralih daripada "mencapai pengembangan global" kepada "mencapai pendalaman." Jenama ini bersedia membawa kesejahteraan Timur ke berjuta-juta rumah di serata dunia.

