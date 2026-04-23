WALOVI signe des accords au Portugal et en Espagne, passant d'une présence dispersée à un approfondissement régional

LISBONNE, Portugal et MADRID, 23 avril 2026 /PRNewswire/ -- Surfant sur la vague mondiale de la consommation soucieuse de la santé et sur le secteur en plein essor des boissons botaniques en Europe, les marques chinoises saisissent des opportunités historiques. Du 19 au 22 avril, Guangzhou WALOVI Great Health Co. Ltd, qui fait partie de GPHL, a rejoint une délégation commerciale de la RAS de Macao à Lisbonne et à Madrid. En quatre jours, WALOVI a signé des accords de distribution avec VOZ DA SAUDADE (Portugal) et EMB FOOD (Espagne), marquant ainsi un changement stratégique de l'entrée isolée sur le marché à l'expansion régionale en profondeur.

Tirant parti du rôle de Macao en tant que pont entre la Chine et les marchés lusophones et hispanophones, la délégation de plus de 100 membres - dont près de 40 % issus des secteurs de la technologie et de la santé - a aidé WALOVI à trouver efficacement des partenaires clés.

Deux accords, deux pays - Un ancrage en Europe du Sud

Le 19 avril à Lisbonne, WALOVI a visité des supermarchés locaux et s'est entretenu avec VOZ DA SAUDADE, un important importateur de produits alimentaires asiatiques couvrant le Portugal et d'autres pays. Le lendemain, lors d'une manifestation commerciale entre Macao et le Portugal, un partenariat officiel a été signé afin d'accroître la couverture des chaînes de WALOVI et de l'aider à passer de l'ethnie chinoise au grand public.

Le 22 avril à Madrid, WALOVI a rencontré EMB FOOD, un distributeur expérimenté qui a lancé de nombreuses marques chinoises en Espagne. Ils ont élaboré des plans pour le déploiement des grandes chaînes de magasins. L'après-midi même, lors d'une promotion commerciale entre Macao et l'Espagne, les deux parties ont officialisé leur accord, concrétisant ainsi l'expansion de WALOVI dans le sud de l'Europe.

Selon Circana, le marché espagnol des aliments et boissons à base de plantes connaît une croissance de 7,5 %, l'une des plus rapides d'Europe. Plus de 90 % des ventes de jus se font par l'intermédiaire des supermarchés - une raison essentielle pour laquelle l'accord EMB FOOD ouvre la voie à une intégration générale.

Lors d'une réception organisée à Macao le soir même, WALOVI a été loué pour son goût rafraîchissant.

Ce voyage a eu lieu juste avant la conférence mondiale sur l'investissement organisée par WALOVI le 2 mai à son siège de Guangzhou, au cours de laquelle les partenaires mondiaux sont invités à participer au boom des boissons botaniques.

Les ventes en Europe ont augmenté de plus de 30 % en 5 ans - D'une stratégie dispersée à une stratégie régionale

L'année dernière, les boîtes de conserve internationales WALOVI ont été lancées en Allemagne, en Arabie Saoudite et en Australie. Les accords conclus cette année avec le Portugal et l'Espagne marquent le début d'une nouvelle phase : plongée régionale.

Les jeunes Européens étant de plus en plus attirés par les plantes naturelles et saines, le marché étranger de WALOVI a connu une croissance de 6,5 fois en dix ans (taux de croissance annuel moyen > 25 %) et couvre aujourd'hui plus de 100 pays. L'Europe est en tête avec une croissance annuelle de plus de 30 % sur cinq ans.

Depuis ses débuts à l'exposition universelle de Londres en 1925 jusqu'à la présence ibérique d'aujourd'hui, le parcours centenaire de WALOVI reflète l'évolution des marques chinoises, qui sont passées d'une approche globale à une approche approfondie. La marque est prête à apporter le bien-être oriental dans des millions de foyers à travers le monde.