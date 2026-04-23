WALOVI firma acuerdos en Portugal y España, pasa de huellas dispersas a profundización regional

LISBOA, Portugal y MADRID, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Aprovechando la ola global de consumo consciente de la salud y el floreciente sector de bebidas botánicas de Europa, las marcas chinas están aprovechando oportunidades históricas. Del 19 al 22 de abril, Guangzhou WALOVI Great Health Co., Ltd., parte de GPHL, se unió a una delegación comercial de la RAE de Macao en Lisboa y Madrid. En cuatro días, WALOVI firmó acuerdos de distribución con VOZ DA SAUDADE (Portugal) y EMB FOOD (España), lo que marca un cambio estratégico de las entradas aisladas en el mercado a la expansión regional en profundidad.

Aprovechando el papel de Macao como puente entre China y los mercados de habla portuguesa/hispana, la delegación de más de 100 miembros, casi el 40 % de los sectores de tecnología y salud, ayudó a WALOVI a asegurar socios clave de manera eficiente.

Two Deals, Two Countries – A Southern Europe Anchor

El 19 de abril en Lisboa, WALOVI visitó los supermercados locales y mantuvo conversaciones con VOZ DA SAUDADE, un importante importador de alimentos asiático que cubre Portugal y más allá. Al día siguiente, en un evento comercial de Macao-Portugal, se firmó una asociación oficial para aumentar la cobertura del canal de WALOVI y ayudarlo a pasar de ser de origen chino a ser un consumidor convencional.

El 22 de abril en Madrid, WALOVI se reunió con EMB FOOD, un experimentado distribuidor que ha lanzado muchas marcas chinas en España. Presentaron planes para los principales lanzamientos de cadenas minoristas. Esa tarde, en una promoción comercial entre Macao y España, ambas partes formalizaron su acuerdo, consolidando la expansión del sur de Europa de WALOVI.

Según Circana, el mercado español de alimentos y bebidas de origen vegetal está creciendo un 7,5 %, uno de los más rápidos de Europa. Más del 90 % de las ventas de jugos pasan por los supermercados, una razón clave por la que el acuerdo de ALIMENTOS de EMB allana el camino para la integración general.

En una recepción de Macao esa noche, WALOVI fue elogiado por su sabor refrescante.

En particular, este viaje se produjo justo antes de la Conferencia de Inversión Global de WALOVI el 2 de mayo en su sede de Guangzhou, donde se invita a los socios globales a compartir el auge de las bebidas botánicas.

Las ventas en Europa aumentaron >30 % en 5 años: de la estrategia dispersa a la regional

El año pasado, WALOVI lanzó latas internacionales en Alemania, Arabia Saudita y Australia. Los acuerdos de Portugal y España de este año señalan la nueva fase: inmersión profunda regional.

Con productos botánicos naturales y saludables que ganan terreno entre los jóvenes europeos, el mercado exterior de WALOVI ha crecido 6,5 veces en una década (CAGR >25 %), y ahora cubre más de 100 países. Europa lidera el camino con un crecimiento anual de >30 % en cinco años.

Desde su debut en la Expo de Londres de 1925 hasta la presencia ibérica actual, el viaje de un siglo de WALOVI refleja las marcas chinas que pasan de "globalizarse" a "profundizarse". La marca está lista para llevar el bienestar oriental a millones de hogares en todo el mundo.

FUENTE Guangzhou WALOVI Great Health Co., Ltd.