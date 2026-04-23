WALOVI ลงนามข้อตกลงในโปรตุเกสและสเปนเพื่อรุกคืบจากการดำเนินธุรกิจแบบกระจายตัวสู่การขยับขยายในระดับภูมิภาค
News provided byGuangzhou WALOVI Great Health Co., Ltd.
23 Apr, 2026, 21:16 CST
ลิสบอน โปรตุเกสและมาดริด 23 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- แบรนด์จีนกำลังเดินหน้าคว้าโอกาสครั้งประวัติศาสตร์ ท่ามกลางกระแสการบริโภคที่ใส่ใจสุขภาพทั่วโลกและการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มพืชสมุนไพรในยุโรป โดยเมื่อวันที่ 19 ถึง 22 เมษายนที่ผ่านมา Guangzhou WALOVI Great Health Co., Ltd. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ GPHL ได้เข้าร่วมกับคณะผู้แทนการค้าจากเขตบริหารพิเศษมาเก๊าเพื่อเดินทางเยือนกรุงลิสบอนและกรุงมาดริด โดย WALOVI ได้บรรลุข้อตกลงในการลงนามสัญญาจัดจำหน่ายร่วมกับ VOZ DA SAUDADE (โปรตุเกส) และ EMB FOOD (สเปน) ภายในเวลาเพียง 4 วัน ซึ่งถือเป็นการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ครั้งสำคัญจากการเจาะตลาดแบบแยกส่วนสู่การขยายฐานธุรกิจเชิงลึกอย่างเต็มรูปแบบในระดับภูมิภาค
คณะผู้แทนที่มีสมาชิกกว่า 100 ราย ซึ่งเกือบ 40% มาจากภาคเทคโนโลยีและสุขภาพ ได้ใช้บทบาทของมาเก๊าเป็นสะพานเชื่อมระหว่างจีนและกลุ่มตลาดที่ใช้ภาษาโปรตุเกสและสเปนเพื่อช่วยให้ WALOVI สามารถจับคู่ และสร้างพันธมิตรที่สำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สองข้อตกลง สองประเทศ – ปักหมุดฐานที่มั่นในยุโรปใต้
คณะผู้แทน WALOVI ได้เข้าเยี่ยมชมซูเปอร์มาร์เก็ตในท้องถิ่นเมื่อวันที่ 19 เมษายน ณ กรุงลิสบอน และร่วมหารือกับ VOZ DA SAUDADE ผู้นำเข้าอาหารเอเชียชั้นนำที่ครอบคลุมตลาดโปรตุเกสและพื้นที่ใกล้เคียง โดยในวันถัดมา ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการ ณ งานกิจกรรมทางการค้าระหว่างมาเก๊าและโปรตุเกส เพื่อขยายเครือข่ายช่องทางการจัดจำหน่ายของ WALOVI และยกระดับจากการเข้าถึงเฉพาะกลุ่มชาวจีน สู่ผู้บริโภคกระแสหลักในวงกว้าง
ต่อมาในวันที่ 22 เมษายน WALOVI ได้เข้าพบกับ EMB FOOD ผู้จัดจำหน่ายมากประสบการณ์ ซึ่งเคยปูทางให้แบรนด์จีนหลายแห่งเข้าสู่ตลาดสเปนสำเร็จมาแล้ว ณ กรุงมาดริด โดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมวางแผนการกระจายสินค้าผ่านเครือข่ายค้าปลีกยักษ์ใหญ่ และในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ทั้งสองบริษัทได้ร่วมลงนามในข้อตกลงอย่างเป็นทางการ ณ งานส่งเสริมการค้ามาเก๊า-สเปน เพื่อตอกย้ำความแข็งแกร่งในการขยายธุรกิจสู่ยุโรปใต้ของ WALOVI อีกด้วย
ข้อมูลของ Circana พบว่าตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ทำจากพืชในสเปนกำลังเติบโตที่ 7.5% ซึ่งถือเป็นหนึ่งในอัตราการเติบโตที่เร็วที่สุดในยุโรป โดยยอดขายน้ำผลไม้กว่า 90% มาจากช่องทางซูเปอร์มาร์เก็ต นี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่การทำข้อตกลงกับ EMB FOOD จะเป็นกุญแจสำคัญในการนำแบรนด์เข้าสู่ผู้บริโภคกระแสหลักอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ ในงานเลี้ยงต้อนรับของมาเก๊าในช่วงเย็นวันเดียวกัน WALOVI ยังได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามในด้านรสชาติที่ให้ความสดชื่น
นอกจากนี้ การเดินทางครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ปีก่อนที่ WALOVI จะจัดงาน "Global Investment Conference" ในวันที่ 2 พฤษภาคม ณ สำนักงานใหญ่ในกวางโจว เพื่อเรียนเชิญพันธมิตรจากทั่วโลกมาร่วมแบ่งปันความสำเร็จจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของเครื่องดื่มพืชสมุนไพร
ยอดขายในยุโรปโตพุ่งกว่า 30% ใน 5 ปี – พลิกโฉมจากกลยุทธ์แบบกระจายสู่การเจาะจงภูมิภาค
ในปีที่ผ่านมา WALOVI ในรูปแบบกระป๋องอินเตอร์เนชั่นแนลได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในเยอรมนี ซาอุดีอาระเบีย และออสเตรเลีย ด้วยเหตุนี้เอง การบรรลุข้อตกลงในโปรตุเกสและสเปนปีนี้ จึงเป็นสัญญาณชัดเจนของการก้าวสู่ระยะใหม่ นั่นคือ "การขยายฐานเชิงลึกในระดับภูมิภาค" นั่นเอง
กระแสความนิยมเครื่องดื่มพืชสมุนไพรจากธรรมชาติ และมีประโยชน์ต่อสุขภาพกำลังได้รับความสนใจอย่างมากในหมู่วัยรุ่นชาวยุโรป ซึ่งส่งผลให้ตลาดต่างประเทศของ WALOVI เติบโตขึ้นถึง 6.5 เท่าในรอบทศวรรษ (CAGR >25%) โดยครอบคลุมกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ซึ่งมียุโรปเป็นผู้นำด้วยอัตราการเติบโตต่อปีสูงกว่า 30% ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
การเดินทางอันยาวนานนับศตวรรษของ WALOVI ได้สะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการของแบรนด์จีนที่ขยับจากการแค่ "ไปสู่ตลาดโลก" สู่การ "หยั่งรากลึก" ในทุกพื้นที่ นับตั้งแต่การเปิดตัวครั้งแรกในงาน London Expo ปี 2468 จนถึงการปักธงในคาบสมุทรไอบีเรียในวันนี้ โดยแบรนด์พร้อมแล้วที่จะนำภูมิปัญญาด้านสุขภาพแห่งตะวันออกส่งตรงถึงมือผู้บริโภคหลายล้านครัวเรือนทั่วโลก
